【偷食天王】王力宏陶喆婚禮合唱情歌送祝福　網民寸爆唔吉利︰新娘同意嗎？

▲ 王力宏和陶喆在一個富二代婚禮上合唱情歌，向一對新人送上祝福，被網民寸爆是「偷食天王」唔吉利。

兩大台灣歌王陶喆和王力宏日前參加好友婚宴，罕有合體唱出王力宏的名曲《Forever Love》，過程被陳建州（黑人）拍攝下來，並分享到其社交平台。不過，網民卻湧入留言寸爆兩人是「偷食天王」，更嘲諷兩人在婚禮上獻唱令人尷尬，質疑新娘是否同意。

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這場婚禮的新人是台灣欣賀集團富二代孫柏豪的婚禮，當晚星光熠熠，賓客除了王力宏、陶喆和黑人之外，還有小S和S媽、康康、賈永婕等，可見新人在演藝圈有好交情。席間王力宏和陶喆上台合唱，黑人在社交平台分享兩人獻唱的短片，並留言說：

兩大天王久違的合唱～《Forever Love》祝福柏豪＆臻恬，恭喜孫哥！

▲ 王力宏和陶喆冧到好似佢哋結婚。（影片截圖）

從影片中所見，同樣身穿黑色西裝的陶喆和王力宏好合拍，唱得肉緊又陶醉，視線不時望向新人大唱「Forever love Forever love 我只想用我這一輩子去愛你」，最後還親吻陶喆的臉頰，炒熱現場氣氛，但好聽與否就見人見智。

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網民嘲︰這是expired love

不過，兩人都曾經出軌搞婚外情，現年53歲的陶喆於2015年被揭發偷食小三，要開記招公開道歉，並哽咽愧謝老婆江佩蓉和家人原諒。而46歲王力宏2021年底更遭前妻李靚蕾踢爆曾嫖妓，並飽受男家的冷暴力對待多年，導致王力宏的形象破產。

故此黑人分享影片後隨即遭到大批網民留言，嘲諷這是「兩大偷吃天王吧」、「這……貌似不太吉利」、「兩個唱的人是expired love（過期的愛）」、「這兩個組合……有經過新娘同意嗎？」、「太倒霉了請這種人唱歌」等，有人還批評唱得差，「老實說，好難聽，完全走音」。

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責任編輯︰王明芳