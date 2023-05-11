【無血緣的愛】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親

▲ 葉太在「香港國際社會服務社」擔任了25年寄養媽媽，曾照顧10位有需要孩子。

「我是他們的第2個媽媽，只差在陀少了10個月！」葉太跟丈夫育有2兒，但他們現時是「一家六口」，家有4男孩，當中兩兒是寄養孩子，然而，葉太對他們的愛不會比親生兒子少，視如己出，用心照顧他們、守護他們。回望至今，葉太擔任寄養媽媽已有四分一世紀，25年先後暫托了10位孩子，每一位在葉太心中佔一席位。

▲ 葉太照顧阿樂15年，由BB湊大至現時，視如己出。（湛斯雅攝）

來到葉太家中，玄關旁飲水處放了6隻水杯整齊地排列著，看似普通家居用品，但其實是葉太的一份心思，代表一家人，現時家中有她跟丈夫及兩親生兒外，亦有兩名暫托兒子，分別是近2歲「阿B」（化名）和15歲「阿樂」（化名）。「他們是我的『心肝』和『寶貝』」，葉太甜笑地介紹兩位暫托兒子。

▲ 葉太整齊放了一家人的水杯，包括2位寄養孩子，象徵視如至親。（湛斯雅攝）

擔任寄養媽媽25年

做了近25年寄養姨姨、臨時媽媽不容易，葉太一家在《香港國際社會服務社》擔任了25年寄養家庭，以半義工的形式照顧有需要小朋友，至今先後寄養了10位兒童，主要是SEN有特殊教育需要、需接受治療訓練的兒童。葉太明言︰「SEN和I位（幼兒中心兼收弱能兒童）學習慢些、多病痛要出入醫院好難搵人湊，我跟社工說『難搞就攞嚟俾我啦』，我是比較無咩所謂的人。」而葉太「無所謂」的背後都是出於幫孩子的心。

很多人不願湊辛苦的，我更加要，因為能力得，為何不幫手呢？

▲ 兩兒子受媽媽影響，樂意幫助寄養孩子。（圖片︰受訪者提供）

成為寄養媽媽是機緣巧合朋友推她一把，在90年代，朋友知道葉太樂於助人，叫她幫手照顧一些小朋友，當時葉太不清楚「寄養家庭」是甚麼一回事，初時曾拒絕。

我一直都鍾意做義工，之前照顧一些已成年的智障人士，帶他們一起飲茶、幫手推輪椅，而小朋友也一直很喜歡。只是，當時我兒子年紀小只有1、2歲，怕分薄了愛。

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遺憾未能誕多胎

之後，鄰居找葉太幫手照顧小朋友，她發現原來照顧其他小朋友不會影響兒子，期間朋友再多次提及「寄養家庭」，加上，葉太對於未能生多幾胎誕女兒一直有遺憾。

我懷第二個照到是仔時，哭得很厲害，我真的很喜歡女兒，但我做過腰骨手術，醫生說我不可以再生育，怕生第三胎會癱……

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神隊友葉生見老婆狠生女喊得淒涼，當時承諾「不緊要，如果日後有機會，湊多少個我也會幫手」。當葉太萌生加入寄養家庭的想法，老公很支持，葉太笑著說︰「成為寄養家庭沒有顧慮，因為兒子很乖，丈夫亦應承過我。」

主力照顧SEN孩子

在1998年，當時細仔4歲、大仔7歲，葉太一家正式加入了《香港國際社會服務社》的「寄養家庭」。葉太非從事社福或教育工作，早出來工作做製衣，小時幫手照顧姪仔姪女，是名家庭主婦，但無阻她照顧SEN孩子，邊學邊做，她選擇所照顧孩子不分年紀，由初生BB至十多歲青少年也有。

SEN要一起上堂，職業治療、物理言語，主要是言語治療多，他們大多數說話能力有問題，我回家要做返出來，現時湊了那麼多個，不難的。最重要是當我見到小朋友有何問題，跟社工反映，不要錯過黃金治療期。

▲ 葉太很喜歡小朋友，並打理家井然有序。（湛斯雅攝）

「做得寄養家庭都盡幫，幫得幾多得幾多」，葉太擔心沒有太多寄養家庭願意照顧SEN孩子，主動接收。

驚這些小朋友留在院舍學習會慢了，始終我們寄養家庭多數是單對單，對小朋友學習會快些。

▲ 要成為寄養家庭，必需一家人都支持。（圖片︰受訪者提供）

身教兒子行善助人

問及曾有辛苦之時想過放棄，葉太表示沒有，特別感謝兩兒的支持，兒子從小見媽媽湊其他小朋友，如換尿片時會幫手丟尿片，又幫媽媽取水給小朋友飲 ，像在照顧細佬妹。還有，媽媽帶寄養孩去醫院覆診做治療時，兒子知道媽媽累，自覺做好功課，不用媽媽操心。

我有時都會問他們，他們表示真的沒問題。可能我湊小朋友，無形中令他們更加乖懂事。細仔讀書選修有關社會工作系，第一份工照顧一些年長的弱智人士，大讚他仲叻過阿媽。

母子傾偈，兒子提及工作一些難處，媽媽大讚兒子，很支持係幫到人，並分享助人心得，「真的要『拎個心』出來，我成日說做邊一行都要用心，他更做得好過我」。

▲ 上年母親節，葉太一家去Staycation，今年計劃食大餐。（湛斯雅攝）

無私付出愛給孩子安隱

至今照顧過10位寄養孩子，很多都是由BB時期開始湊大，照顧最久就是阿樂，由約1個月來葉家至今15歲，現時是中三生，被評為輕度智障的他寡言，但很乖巧。採訪當天阿樂陪同暫托媽媽，更提早寫母親節卡，寫下「祝媽咪母親節快樂及身體健康」，更畫了最愛的卡通多啦A夢送媽媽，令葉太甜在心。

為了阿樂，葉太不言休，小朋友到18歲就離開寄養家庭，她明白承諾做寄養媽媽，是想給孩子一個安穩的生活，並以媽媽角度想甚麼是最適合小朋友，擔心之時，希望他將來自立。

我真係要安排這個阿仔先，一定會安排得他好少少，如果我休息中間斷了，他何去何從呢？重新適應另外家庭不行。我們都跟他說，你不是主要讀書，最主要學識自理，以及將來學到一門手藝自己搵到食就得。

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同時，葉太暫托另一位快2歲阿B，笑言是大挑戰，因正值好奇心旺勝的年紀，加上活潑好動愛觸碰周圍的物品，葉太跟丈夫會睇緊他多些。不過，葉太不覺辛苦樂在其中，

阿B晚晚都錫我，說I love you，他叫媽媽叫得好好聽，你未聽過佢叫咋，冧死你，頭先放學叫媽媽，跟著口罩對口罩錫我。

寄養孩第2個媽媽

從事寄養媽媽25年，難免有喜有哀，葉太坦言開心較多，湊小朋友看著他們成長，接著看著他們回到媽媽身邊、一些被人領養、去了外國，最開心是這樣的結局，將來有人愛錫、有家庭。當中有些孩子仍有聯絡葉太，仍視她為媽媽。

小朋友會回來探我，返來媽咪度食飯，我煮家常菜和老火湯，他們很識氹人說「媽咪煮乜都好食」，他們又記得我們生日。

問及連同2個親生兒，是否有12個小朋友，葉太堅定及很快點頭︰「係！」

只是陀少了10個月，我真是他們第2個媽媽來的！

▲ 葉太想鼓勵有心人加入做寄養姨姨，化身臨時媽媽絡有需要的孩子。（湛斯雅攝）

葉太感謝10位寄養小朋友化身她生命中的重要過客，昔日自覺是家庭主婦不是很叻，師奶仔一名，但做了寄養家庭，照顧的小朋友人人不同，令她很充實及開心，自我價值大升，更想鼓勵更多有心人加入寄養家庭。

做了寄養家庭，真的有種使命感，不會覺得自己沒用，是愈做愈有用，真的幫到好多小朋友。

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記者︰顏紫燕