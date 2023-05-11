【小三橫行】原諒富商老公2年出軌104次 正印拒離婚遭懷孕小三罵：不要臉

這個世代，婚外情很普遍，做小三的亦越來越進擊，搶人老公更聲大夾惡。內地一名杭州人妻與丈夫結婚4年，惟對方2年內劈腿104次，人妻不但原諒老公不忠，還自認不夠好，丈夫才會一直出軌，她堅持不離婚，但此舉竟激怒已懷人夫孩子的小三，炮轟正印︰「不要臉！」

綜合內地媒體報道，據知人妻從小父母雙亡，後來到杭州打工，在朋友介紹下，與僅相識3個月的老公領證結婚。未料，人夫婚後不久就開始偷食，但人妻卻是每次都原諒對方，據知她老公2年內已出軌104次，現任小三更為他懷上孩子，而小三的行為十分進擊，不斷瘋狂打電話逼她離婚、見面解決。

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人妻指丈夫曾多次承諾與小三斷纜，但私下兩人卻一直來往，人妻淚訴︰

他叫那個女人老婆，卻一直用我的名字叫我。

▲ 大妻原諒丈夫出軌104次，但無奈丈夫去意已決要跟她離婚。

進擊的小三還因為她不肯離婚多次打電話騷擾她，大罵無論身材、美貌和收入，都遠勝她，讓處理這案件的調解員聽後也傻眼。調解員認為，人夫睇死妻子從小沒家庭溫暖，極為依賴他，於是不斷挑戰妻子的底線。

丈夫直言要離婚

後來調解員帶人妻到丈夫經營的店與男方攤牌，起初人夫還想避開，但調解員攔路逼問，他才表示︰「現在就離婚，有想要什麼就給什麼，沒什麼好說」，但又說︰

小三和老婆我都不選。

人妻聽後瞬間崩潰，不理調解員勸阻，上前抓住丈夫說︰「我沒有糾纏，只是想要個結果，不論是分手還是離婚都可以。」惟丈夫狠心甩開她雙手說︰「已經有了結果」，又着妻子約定辦離婚時間。人妻最後心痛說︰「不知道離婚後和孩子要怎麼生活，但非常感謝一直以來支持我，不斷罵老公及小三的婆婆。」

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