【自私家人】港女赴澳打工讀書逃避破碎家庭　計劃回港探癌母家人欲使手段禁離港

▲ 有自私家人欲使手段禁止從澳洲返港的女兒再次離港。

移居外地逃離破碎的家庭，沒想到仍遭家人親情勒索。有港人在社交平台群組發文指，家姐在父母離異後獨自赴澳洲讀書生活，斥責家姐做「唔三唔四」的工作，近年媽媽患癌需要人照顧，家姐只願在暑假回港兩星期探親，事主稱代父詢問，有沒有方法令家姐回港後無法再出國，遭網民一面倒批評，反問為何事主一家要控制家姐的人生。

有港人在facebook群組「墨爾本香港人 Melbourne's Hong Kong Buddy」發文，事主表示，父母在他小時候就離異，當時17、8歲的家姐就獨自赴澳洲讀書，「讀埋啲野雞學校，以此方法一味延長簽證」。

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兩年前，媽媽患上癌症，現時每日都需要人照顧，事主告知家姐媽媽剩下的日子不多，希望她能回港。家姐答應回來，但只願留港兩星期，因她還要回澳洲工作和交租。事主表示，據家人所知，家姐在澳洲做一些「唔三唔四」的工作搵快錢，爸爸也覺得她不自愛，喜歡浦酒吧，

我朋友嘅哥哥喺個啲唔三唔四嘅地方見到佢返工，酒吧都見過我家姐幾次。

事主又指，自己曾跟家姐傾談，惟家姐不想回港見到一點幸福都沒有的家庭，事主卻認為對方是逃避現實。

欲禁家姐返澳洲

由於家姐打算6、7月回港探望媽媽，事主代父親詢問，會否有辦法令家姐回港後無法重返澳洲。事主表示，爸爸希望家姐留港多點時間陪媽媽，更透露，家姐透過升學顧問報讀多個課程，在澳洲多留5年就可以取得居留權，又爆料指顧問可幫家姐高中成績做假資料，

請問咁樣我家姐會有事嗎？

帖文一出，引來大批網民留言鬧爆事主一家，認為他們是想控制家姐的人生，家姐已是成人，有自己的思想和生活，而且努力賺錢養自己，竟被家人說是做「唔三唔四」的工作，實是「極品家人」。有網民更表示，希望家姐在這群組內，看到這帖文後千萬不要回港，以免被家人禁錮。

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責任編輯︰王明芳