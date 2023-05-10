【乘車優惠】上年濫用「二元優惠計劃」個案共逾4千宗　九成半涉及港鐵

▲ 上年濫用「二元優惠計劃」個案共逾4千宗，九成半涉及港鐵。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）回覆立法會議員提問時披露，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）去年共有4,042宗懷疑濫用個案，比21年的9529宗減六成，但其中逾九成個案涉及港鐵。

去年，結合運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查以及各公共交通營辦商查票，共發現4,042宗懷疑濫用個案，比2021年的10,082宗少6成，亦比2020年的10,985宗減少。其中3,867宗涉及港鐵，第二多的是涉及渡輪，有142宗。

孫玉菡指，港鐵公司若發現有不合資格的乘客享用優惠票價，會要求有關乘客繳交附加費，甚至對其作出檢控。至於其他公共交通營辦商，一般會要求有關乘客補付應繳的車／船費，並會視乎情況將個別個案轉交警方處理。在2020、2021及2022年，港鐵公司提出的檢控個案就分別有11、10及兩宗，而判定罪成的個案則分別有10、17及10宗。在2020至2022年，共有兩宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，警方調查工作仍在進行中。

孫玉菡指，為防止濫用二元乘車優惠，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠，65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前分階段申請樂悠咭，政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。他續稱，政府會繼續密切監察二元優惠計畫的使用情況，又指不合資格人士濫用二元優惠計畫屬違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。

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記者：解青羽