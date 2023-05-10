  • 25°C
香港時間 : 2023510日 (週三) 14:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乘車優惠】上年濫用「二元優惠計劃」個案共逾4千宗　九成半涉及港鐵

社會 13:28 2023/05/10

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

上年濫用「二元優惠計劃」個案共逾4千宗，九成半涉及港鐵。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）回覆立法會議員提問時披露，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱二元優惠計劃）去年共有4,042宗懷疑濫用個案，比21年的9529宗減六成，但其中逾九成個案涉及港鐵。

去年，結合運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查以及各公共交通營辦商查票，共發現4,042宗懷疑濫用個案，比2021年的10,082宗少6成，亦比2020年的10,985宗減少。其中3,867宗涉及港鐵，第二多的是涉及渡輪，有142宗。

孫玉菡指，港鐵公司若發現有不合資格的乘客享用優惠票價，會要求有關乘客繳交附加費，甚至對其作出檢控。至於其他公共交通營辦商，一般會要求有關乘客補付應繳的車／船費，並會視乎情況將個別個案轉交警方處理。在2020、2021及2022年，港鐵公司提出的檢控個案就分別有11、10及兩宗，而判定罪成的個案則分別有10、17及10宗。在2020至2022年，共有兩宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，警方調查工作仍在進行中。

孫玉菡指，為防止濫用二元乘車優惠，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠，65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前分階段申請樂悠咭，政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。他續稱，政府會繼續密切監察二元優惠計畫的使用情況，又指不合資格人士濫用二元優惠計畫屬違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
11:48 2023/05/04
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
【港車北上】合資格申請者6月1日起可申請　運輸及物流局籲提防受騙
13:52 2023/05/06
【港車北上】合資格申請者6月1日起可申請　運輸及物流局籲提防受騙
【公路繳費】運輸署：「易通行」實施首日暢順　有議員使用後大讚
12:22 2023/05/07
【公路繳費】運輸署：「易通行」實施首日暢順　有議員使用後大讚

你可能感興趣

【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
11:48 2023/05/04
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
【港車北上】合資格申請者6月1日起可申請　運輸及物流局籲提防受騙
13:52 2023/05/06
【港車北上】合資格申請者6月1日起可申請　運輸及物流局籲提防受騙
【公路繳費】運輸署：「易通行」實施首日暢順　有議員使用後大讚
12:22 2023/05/07
【公路繳費】運輸署：「易通行」實施首日暢順　有議員使用後大讚
運輸署 孫玉菡 勞工及福利局 港鐵 巴士 運輸 八達通 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
17:49 2023/05/09
【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
12:08 2023/05/09
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審
13:29 2023/05/09
【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審