【COLLAR記者會】經理人Ｗing尊重SoChing決定不會增添成員　 Winka回應「8-1=0」說法

▲ COLLAR成員交代未來路向。

今日中午，MakerVille突向傳媒發通告，表示下午3時在ViuTV舉行記者會，是次為「COLLAR最新動向發布會」。

COLLAR成員SoChing（蘇芷晴）在下午2時半在個人IG發文，表示決定退團，並指「每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。」

而且，她指「在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。」故決定退出COLLAR。

隨即MakerVille亦發出聲明，表示支持SoChing的意願，祝福她未來找到自己的方向。

經理人Ｗing尊重SoChing決定

記者會上COLLAR經理人Ｗing先發言：「公司同我哋都好尊重SoChing嘅決定，我哋嘅團隊會一直行落去，希望SoChing搵到佢嘅新方向。」

COLLAR 7位成員沈貞巧（Gao）﹑王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）則逐一回答記者提問。

▲ COLLAR經理人Ｗing。（陳慧安 攝)

Gao透露往後日子7人會繼續走下去

隊長Gao表示SoChing這個決定是十分艱難：「我哋都好唔捨得，見到佢出番嚟係好努力平衡各方面，重新適應舞台生活，希望大家畀空間佢重新出發，過回安靜日子。」

她續說往後日子7人會繼續走下去：「會努力演出，做好每一個表演，亦祝福SoChing。」

問到SoChing何時作出退團決定，是否上次《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》已經覺得有問題，Gao只表示較早前，又強調對方已在社交平台交代一切事宜，並會尊重她的一切決定，望COLLAR可繼續走下去。

Sumling再解釋：「因為排練時間好少，期間好多人病咗，大家都好艱難，而當日SoChing亦真係病咗，所以先出現唔到。」

Winka指大家重新出發

至於早前Winka曾力挺So Ching，並霸氣護友說出「8-1=0」的言論，對此她說：「當時係希望So Ching能盡快歸隊，好好鼓勵佢，但佢有呢個決定都會支持，依家『歸0』等於大家重新出發，嘗試唔同嘅挑戰，希望大家支持佢同我哋繼續走落去。」

問到So Ching還有沒有作品未出街？經理人Ｗing說：「So Ching有份參與的作品已經推出，之後亦不會再有作品出街。(有沒有關於廣告合約的問題？）廣告條款細節不能交代，亦一直有與So Ching溝通。（So Ching已經解約?）合約方面真係唔可以透露。」又指不會再加入新成員，會繼續以7人的形式出現。

提到她們何時與So Ching見面，Gao說：「時間上唔記得，但我哋係全部都齊人。」

▲ Winka指大家重新出發。（陳慧安 攝)

眾成員對So Ching退團感受

最後問到眾成員對So Ching的退團決定有何感受，Ivy So說：「當初見到So Ching歸隊真係好開心，見到佢一直努力適應新挑戰，佢係我見過最勇敢嘅人，希望佢生活開心，但我哋經歷嘅事係唔會變。」

Candy表示不捨：「大家最想見到So Ching開心﹑幸福同自在，所以會尊重佢嘅決定。」

而Marf指十分了解So Ching：「只會支持佢任何決定，大家都係好有夢想嘅人，我哋嚟緊會繼續用７個人姿態，呈現更多作品，希望大家會支持我哋。」

至於Sumling：「唔開心一定有，但都會尊重佢呢個決定，最緊要係So Ching身心健康，可以舒服自在做番自己。」而Winka：「第一感覺唔想佢愧疚，每個人都有追求生活權利，會尊重同支持佢。」Day則表示：「成團到依家喺fans同大家心中不會消失,祝福So Ching。」

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記者：游艾維

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