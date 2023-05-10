【大型基建】許正宇：會積極考慮用市場資金　為大型基建項目融資

▲ 許正宇表示，會積極考慮用市場資金為大型基建項目融資。（陳國峰攝）

自由黨立法會議員李鎮強關注，需要報稅的個別人士數目減少，可能對政府財政構成壓力，因而影響各項大型基建項目上馬。財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會表示，不應單以財政儲備，演繹當局是否有足夠資金推動相關項目，強調政府會透過不同方法融資，包括公私營合作等。

稅務局上周共發出約240萬份個別人士報稅表，較過去兩個課稅年度分別減少約22萬份及7萬份，並已連續第3年下跌。李鎮強關注報稅表減少的原因。許正宇解釋，部分納稅人收入受環球及本地經濟影響而減少，因而跌出稅網。另外，政府近年推出稅務寬免等政策，一些中低收入的納稅人獲得百分百稅務寬免，亦有部人因為退休、升學或離開香港等，毋需填報稅表。

許正宇續指，過去3個財政年度，政府的薪俸稅收入分別為750億、756億元及795億元，故由此可見，發出報稅表的減少，並未影響薪俸稅收入。

至於大型基建項目方面，許正宇指，北部都會區、交椅洲人工島及「三鐵三路」，對香港長遠發展是重要投資，能為香港帶來龐大經濟效益及財政收入。政府會保留財政實力應付外圍變化，保持金融穩定。許正宇又指，當局會對推展大型基建項目，做詳細財務評估及成本控制，緊守審慎理財原則，並為項目訂立緩急優次，確保有足夠財政能力維持政府開支。

工聯會立法會議員鄧家彪關注，當局會否考慮在強積金計劃中加入基建債券。許正宇回應指，當局希望市民可以參與大型基建項目建設，至於具體方式如何，要待項目規劃更清晰，及融資方向更具體時考慮。許正宇又指，當局持開放態度，積極考慮運用市場資金，包括公私營合作等，當局會在敲定造價預算後，制定合適的融資方案。

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記者：趙居逸