【膽結石】女子長期胃痛小便深啡色　求醫取出314粒膽結石

▲ 女子懷孕反覆胃痛，照超聲波驚現「314粒膽結石」。

長期胃痛切勿忽視，其後果可大可小！台灣有醫生分享，一名女子懷孕時反覆胃痛，痛感甚至傳到後背，一直靠吃胃藥緩解，結果幾個月前再度發作，前往醫院檢查才發現膽囊塞滿結石，最後開刀取出共314粒膽結石。

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台灣禾馨民權內科診所所長兼胰臟醫生林相宏，在其Facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」上分享病例，指一名女患者去年懷孕時經常感到胃痛，痛感蔓延到後背，需服用胃藥緩解症狀。幾個月前，女子胃痛再次發作，甚至半夜痛到爬不起來、冒冷汗，隨即前往急症室求診。

醫生詢問女子症狀，得知她每次胃痛發作時小便都呈深褐色，於是安排她接受腸鏡、超聲波、內視鏡超聲波等檢查，希望找出真正問題所在。經檢查後，女子胃鏡及大腸鏡結果皆為正常，卻發現膽囊塞滿結石，還有膽壁增厚的問題，十分恐怖，需要開刀做手術將結石取出。

手術後住院期間，女子因百無聊賴，將手術取出的膽結石倒出來數一數，結果赫然發現居然有314粒。所幸手術後，女子便沒有再出現胃痛、脹氣、肚痛等症狀。

▲ 手術取出314粒膽結石。（Facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」）

根據以往數據，香港人口中估計約5-10%患有膽結石，而林相宏就指出，全台約有10-15%人口患有膽結石。但他表示，約八成患者一生中不會有任何症狀，而沒有症狀的膽結石只需定期觀察追蹤即可。

他又列出以下4種較容易引發膽結石的情況，供大眾參考：

1. 高熱量和精製碳水化合物的飲食 例如油炸、奶油、蛋糕、香腸等

2. 飲食缺乏膳食纖維

3. 體重過度快速上升或是下降

4. 懷孕過程 (因為女性荷爾蒙上升)

林相宏又呼籲，如有長期胃痛，記得要檢查一下膽囊及肝臟。

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責任編輯：羅嘉欣