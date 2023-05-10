【人工智能】港大研AI偵測技術　分析人體動作實時警報溺水跌倒等意外

▲ 港大新AI偵測技術，在日內瓦國際發明展中贏得兩項特別大獎和一項金獎。（林宇翔攝）

香港大學（港大）研發的「人工智能異常狀況偵測技術」，在日內瓦國際發明展中贏得兩項特別大獎和一項金獎。此項新技術可實時分析人體動作，準確偵測異常動作，如溺水及跌倒等，並即時發出警報。

運動人工智能實驗室總監及香港大學電機電子工程系首席講師霍偉棟表示，目前的人工智能偵測技術，主要限於靜態圖片的特定目標，而電機電子工程系運動人工智能室研發「概覽和聚焦人工智能異常狀況偵測技術」，可打破分析單張圖像訊息的局限，實時分析影像中人體的姿勢及動作， 準確有效地偵測異常情況，如跌倒失救、暈倒及溺水等意外狀況，即時提出警告並及時救援。

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霍偉棟又指，新技術除了可透過分析人體骨架的移動，從而推斷人體動作，亦可使用熱攝像鏡頭，助監察路面情況。現時運輸署正使用熱攝像鏡頭，監察行人數目以控制交通燈流量。熱攝像偵測較普通鏡頭準確度低，但亦因熱攝像鏡頭只能辨識人體骨骼，不涉及個人面貌身體特徵，令個人私隱得到保護。

團隊亦就新技術與業界落實多項合作計劃，目前已有3間學校及院舍使用，包括童樂居及匡智兒童宿舍等，助職員監察兒童打鬥的情況，保障學生與院友的安全。此外，新技術亦可應用於游泳池上，以助救生員監察溺水意外，現時已應用於民生書院及上水鳳溪第一中學泳池。

港大科研團隊獲運輸處的智慧交通基金資助，並已於去年10月展開為期2年的研究，計劃應用新技術於交通燈位，檢測行人骨骼及動作，分析是否長者、殘疾人士或輪椅人士，從而調節轉燈的時間。另亦計劃於九巴巴士總站偵測行人的危險狀況，團隊期望今年年尾於美孚或沙田巴士站落實使用。

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記者：李芷玲