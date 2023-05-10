【COLLAR成員】So Ching透過IG宣布退出COLLAR　蘇芷晴：很感恩一直有你們陪伴

今日中午，MakerVille突向傳媒發通告，表示今日下午3時在ViuTV舉行記者會，表示是次為「COLLAR最新動向發布會」。

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）在下午2時半在個人IG發文，表示決定退團，So Ching首先寫道：

每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。 自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。 在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。

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然後So Ching續指：

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。 我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

▲ So Ching在今年1月1日「復出」參加叱咤樂壇流行榜頒獎典。（陳慧安 攝）

最後她表示：

感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。 最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。 很感恩一直有你們陪伴

謝謝大家。

而COLLAR成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、李芯駖、蘇雅琳（Ivy So）及娛圈中人何洛瑤（Sica） 、葛綽瑤（yoyo）、黃正宜、梁業（肥仔）、簡淑兒等點讚以示支持或留言打氣送祝福。

對於So Ching退團，COLLAR所屬公司MakerVille發聲明表示，如下：

我們尊重Soching 退團的意願，並會作出適當配合，祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。

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