【法言人】陳嘉慧突破清純形象寬衣解帶　Erica狂煲迷姦戲做足功課【多圖】

▲ 陳嘉慧為《法言人》迷姦戲一幕做足功課。

TVB劇集《法言人》踏入結局篇，每集劇情都高潮迭起，昨晚（5月9日）一集講到TK（陳少邦飾）為了討好Martin（唐嘉麟飾），還有將魔爪伸延至「律政小花」Grace（陳嘉慧飾），二人與Adam（張達倫飾）等人傾公事期間，TK眼見Martin垂涎Grace美色，竟落藥令Grace險被迷姦。

幸好在Grace寬衣解帶之際，Adam趕至將其救走，獲網民讚「奸得嚟有底線」，相當搞笑。不過Adam因此一役與TK種下牙齒印，令日後危機處處…

Erica寬衣解帶逐格睇：

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為體重而擔心

談到相關場口，陳嘉慧（Erica）受訪時坦言拍攝前心情緊張，而且做足功課：「因為我未拍過呢類型戲，所以喺拍之前我有上網睇吓啲前輩點做。其實去到現場，我覺得張達倫比我壓力更加大，因為佢知我第一次拍呢類型戲，所以好Take Care我感受。」

Erica笑言最難忘是被張達倫公主抱一幕：「因為嗰Take來來回回Take咗幾次，我都好擔心佢仲抱唔抱得郁我，因為我體重都比較重。」以甜美笑容見稱的Erica，是次演繹角色不但帶點機心，更因懷有不可告人秘密顯得心事重重，與以往角色差別頗大，Erica亦直指是次角色確實會有令觀眾意想不到的發展。

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日本讀書

月底即將27歲的陳嘉慧（Erica），自12歲起便跟隨母親到東京及神奈川縣生活，並於當地私立女校唸書和修讀櫻美林大學學士課程，故此能講流利日語。

2016年，Erica跟朋友返港參與TVB臨時演員招募，客串劇集《溏心風暴3》後對演戲產生興趣。翌年，她在朋友鼓勵下報名並獲取錄加入第29期TVB藝員訓練班，畢業後加入TVB成為旗下藝員。

▲ （Instagram圖片）

2019年，Erica於台慶劇《解決師》飾演中學生開始漸漸入屋，其後成為兒童節目《Think Big天地》的主持之一，同時亦接拍多部劇集。

2021年，她於劇集《愛上我的衰神》首度擔正女主角，首次任女一的她向胡鴻鈞獻出螢幕初吻，演技大獲好評之外，更亦被劇迷指有唐詩詠的影子。

同年投資逾10萬在銅鑼灣開設頭髮護理店。

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備受力捧

她憑《愛上我的衰神》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，同時亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

Erica備受大台力捧成為上位小花，在2022周年報告中，藝員排位成功爬過剛奪「飛躍進步女藝員」獎的郭柏妍頭登上首頁。

▲ （Instagram圖片）

除拍劇外，陳嘉慧還曾主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目。

早前亦憑懂日語的優勢，獲安排到日本拍旅遊節目《請1日假去旅行》，工作機會多。

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