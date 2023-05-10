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【新冠病毒】感染個案上升　盧寵茂：防控措施與國家或有差異惟方向完全一致

政治 15:10 2023/05/10

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盧寵茂表示，新冠對本地公共衛生構成的風險已明顯降低。（陳國峰攝）

醫務衛生局局長盧寵茂引述世衛指，現無證據顯示XBB.1.16病毒株，及Omicron後代譜系，會為全球帶來額外公共衛生風險。他表示，隨著病毒不斷變異，在各方努力下，香港的醫療系統的防治能力，及社會的應對能力已大幅提升，新冠病毒對本地公共衛生構成的風險已明顯降低。

盧寵茂：新冠對本地公共衛生構成的風險已明顯降低

盧寵茂引述衛生署公共衛生化驗服務處進行的基因分析表示，由4月27日至5月3日，有49.6%的個案驗出Omicron XBB及相關後代譜系的變異株，意味本地個案佔一半都是感染XBB，而當中XBB.1.16個案只佔約1.5%。他指，政府一直按最新疫情發展，以最低成本，達致最大效益，階段性總結經驗，持續改善應對疫情的各個環節，強調病毒雖然不斷變異，但在各方努力下，香港的醫療系統的防治能力，及社會的應對能力已大幅提升。

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盧寵茂續指，隨著今年5月5日，世衛宣布，新冠病毒的情況不再構成國際關注的突發公共衛生事件，政府會參考該意見，從而評估本港情況，及病毒變異的風險，調整相應的安排。不過，他強調，大流行仍然持續，本港感染個案亦有所上升，政府會密切關注新冠情況及風險，重點保護高危群組。

立法會議員尚海龍關注，若有新一次大流行爆發，香港的公共衛生危機防控策略是否會與國家一致。盧寵茂回應指，若有新的疫情，會應針對不同病源、階段、環境，制定不同策略。他又強調，世界上沒有公認最好的方案，政府會不斷總結經驗，確保未來有能力應對新變化、新威脅。至於未來防控措施是否會與國家防疫政策接軌，盧寵茂明確表示，政府會在防疫方面，與國家保持互聯互通、確保信息即時對接，但考慮到「一國兩制」，具體措施可能會有所不同，惟方向會完全一致。

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記者：趙居逸

香港 盧寵茂 傳染病 防疫措施 疫情 立法會

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