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【新冠疫苗】林永和：莫德納疫苗註冊可提供私營選擇　惟納疫苗接種計劃需求不大

社會 15:16 2023/05/10

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家庭醫生林永和。（資料圖片）

美國藥廠莫德納（Moderna)宣布，旗下新冠二價疫苗，獲衞生署批准在港使用。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，莫德納新冠疫苗有一定優勢，可以給市民多一個選擇。不過由於目前疫苗接種需求低，加上目前已有mRNA平台疫苗提供，政府疫苗接種計劃未必有很大需要納入新疫苗，不過最終決定仍待科學委員會考慮。

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林永和向TOPick表示，按過往指引，兒童接種二針莫德納疫苗則被視為完成接種，加上心肌炎風險相對較少，認為於私營市場可以給予市民多一個選擇。

目前政府向50歲或以上、長期疾病及高風險人士提供免費疫苗接種計劃，有關計劃是否會納入莫德納疫苗？林永和指，目前市民新冠疫苗的接種率於低水平，加上本港已有mRNA平台疫苗，認為引入多一種疫苗需要不大，不過具體決定仍待科學委員會考慮。

林永和表示，相信會有其他新冠疫苗申請於本地註冊，情形就如流感疫苗一般。科學委員會會定期循成本、功能及安全性考慮選擇那一款疫苗。

林永和亦指，其診所最近一個月有約100人接種疫苗，大多是病人覆診時他勸喻下打針，主動前往診所接種疫苗的人數不多，診所亦沒有為非高風險群組接種疫苗。

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記者：陳展棋

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