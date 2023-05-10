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【易通行】無行隧道「易通行」被無故扣數？　運輸署2日收34宗錯誤收費投訴

社會 20:37 2023/05/10

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（資料圖片）

易通行推出不不足一周，已接連有車主投訴漏洞百出，繼早前有車主稱被盜用車牌過隧道，今日再有車主反映被「雙重收費」，1分鐘內被收取往九龍和沙田的隧道費。

運輸署表示，自「易通行」5月7日起實施以來，運輸署和隧道費服務商一直密切監察系統的運作。截至5月9日，共有約16萬輛車駛經青沙管制區，運輸署及隧道費服務商收到與隧道收費相關的投訴有34宗，包括車主稱未曾駛經青沙管制區但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用等。

運輸署及隧道費服務商現正仔細調查和跟進每宗個案。如證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響的車主會獲退回錯收的隧道費。

該車主表示，自己已致電易通行熱線，惟接聽的人員表示無經驗處理此情況。

運輸署回覆查詢指，「易通行」系統經多重認證才會向車主收取隧道費。系統會讀取車輛貼，並偵測車輛的前車牌和後車牌號碼，相關資料會傳送至後端系統，如有需要，會進一步核對有關車輛在運輸署牌照系統的車輛類別資料，經核實後才向車主收取隧道費。

運輸署稱「易通行」系統能準確地偵測車輛貼和車牌影像，並向車主收取隧道費，惟部分車輛未有安裝車輛貼，系統便會依靠車牌識別技術偵測車牌號碼，若被擷取的車牌號碼影像不夠清晰，例如車牌號碼上有污垢或被遮蓋，以致系統未能自動辨識車牌，隧道費服務商會安排人手核對車牌號碼後，才向車主收取隧道費。根據隧道費服務商的紀錄，人手核對的個案中出現人為錯誤有四宗，佔整體個案的0.01%。

「易通行」系統剛投入運作，運輸署會繼續密切監察系統運作，並聯同隧道費服務商不斷完善系統。運輸署呼籲車主安裝車輛貼，會令「易通行」系統更準確感應和收取隧道費，車主亦會較快收到通知。

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記者：陳梓蔚

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