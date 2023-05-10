【賄賂護士】聲稱打首針後患心肌炎　25歲男認行賄護士發接種疫苗候判

▲ 聲稱打首針後患心肌炎，25歲男認行賄護士發接種疫苗候判。（資料圖片）

25歲男健康策劃員聲稱接種新冠疫苗後患心肌炎，惟其公司要求僱員接種疫苗，遂圖以1,000元賄賂社區疫苗接種中心的登記護士，請求對方不為自己打針而發出疫苗接種紀錄，護士拒收並告發。涉案男子被控1項向代理人提供利益罪名，今（10日）於西九龍裁判法院承認控罪。裁判官指被告為私利犯案，必須判處監禁式刑罰，但先為被告索取背景報告，押後至5月24日判刑。

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被告張展衡（25歲，健康策劃員），承認於2022年9月21日，向受聘於卓健醫療服務有限公司在林士德體育館社區疫苗接種中心的登記護士呂曉丹提供1,000港元，作為呂沒有為被告接種疫苗而發出疫苗接種記錄的誘因或報酬，或由於呂作出上述行為而向她提供利益。

署理主任裁判官香淑嫻指，案件涉及公共衞生，被告為私利犯案，策劃行賄護士以取得虛假疫苗接種紀錄，罪行性質嚴重，必須判處監禁式刑罰，被告還押至5月24日判刑。

案情指，被告於接種間將1張紙遞給呂，內容是被告指接種第1針後患心肌炎，曾獲醫生發出2次免針紙，但醫生不肯再發出，惟被告公司要求僱員接種疫苗，故請求呂幫忙。呂閱畢拒絕請求，著被告身體不適便別打針。被告其後將2張500元紙幣遞給呂，再遭拒絕。

被告於9月29日被捕，身上被搜出涉案紙張，警誡下承認想賄賂呂以取得疫苗接種記錄，以保工作。被告又指接種第1針後身體不適，恐有副作用而害怕接種第2劑疫苗。

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記者：陳曉欣