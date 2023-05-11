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【周日音樂會】林德信劉蘊晴何榛綦圓方輪住唱 商場大派千萬獎賞購物券

休閒消費 17:52 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

ELEMENTS圓方全力支持特區政府「開心香港」活動，於5月及6月的周日在商場舉辦「Happy Moments at ELEMENTS」音樂會，並邀請到林德信、劉蘊晴、何榛綦、周殷廷等新一代歌手於商場演唱流行曲目，透過歌聲傳播歡樂。此外，於5月20日起推出積分換禮券活動，大派總值HK$1,000萬獎賞，豐富顧客的購物體驗。

周日免費音樂會

商場在5月及6月每逢周日下午特別舉辦音樂會，過去的周日 (5月7日)，歌手劉蘊晴及馬檇鏗打頭陣，率先演唱多首歌曲，吸引不少粉絲圍觀，近距離欣賞他們的精彩演出。稍後參與的歌手包括林德信(Alex) x 鄭嘉嘉(Wendyz)、何榛綦(Natalie)、周殷廷(YAN TING)、陳凱彤(Lillian)、周子涵(Kerryta)等，公眾可以免費欣賞多位歌手的精彩表演。

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至於「Happy Rewards at ELEMENTS」獎賞活動，大派總值千萬獎賞。顧客只需於5月20日至6月25日期間的星期六﹑日及公眾假期，透過全新升級功能ELEMENTS圓方熱線Ｗhatsapp服務，並Ｗhatsapp電話號碼：2735-5234，輸入「Happy Rewards」以獲取推廣代碼，跟隨教學再下載ELEMENTS 手機應用程式，登記成為「圓方之友」，在輸入推廣代碼後即可領取價值超過HK$700 指定商戶優惠券及商場泊車券。

5月7日，劉蘊晴及馬檇鏗率先演唱，吸引不少途人圍觀。

周子涵(左)與林德信即將現身圓方，與大家分享音樂。

每套優惠券組合包括HK$200指定消費餐飲電子禮券、2張「1小時免費電子泊車券」，以及隨機發放總值HK$500的指定商戶優惠券。ELEMENTS Club 會員/「圓方之友」憑每個推廣代碼只可領取獎賞1次。每星期將發放不同組合的指定優惠券，數量有限，先到先得，換完即止。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

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