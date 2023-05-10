【法言人】楊梓菁拒做「老模」轉當打女　Wiyona不錫身親演打戲視楊紫瓊為目標【多圖】

▲ 楊梓菁轉型當打女，不錫身親演打戲。

TVB劇集《法言人》本周踏入結局篇，每集劇情都高潮迭起。昨晚（9日）一集講述Alice（何依婷飾）到電影公司簽約時遭電影公司高層Ada（楊梓菁飾）「軟禁」，目的是按TK（陳少邦飾）要求將Alice送到Martin（唐嘉麟飾）手上。

幸好Alice及時察覺危機秘密通知男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾），二人硬闖電影公司勇救Alice並引發連場打鬥。

期間「功夫新星」容天佑與精通詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌及綜合格鬥等多種武術的楊梓菁惡鬥「最強腿功」。

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通多項武術

現年35歲的楊梓菁（前藝名楊柳青，Wiyona）在10多歲時因父親身體不好，為減輕母親經濟負擔開始做兼職幫補家計。

在2006年，她先以模特兒身份加入娛樂圈，於2011年參加Now TV舉辦的《CEO選拔賽》並獲得「最受歡迎CEO獎」，其後在Now、ViuTV擔任主持。

在2016年首次拍攝劇集，參演ViuTV《三一如三》；翌年在TVB台慶劇《溏心風暴3》飾演名模Jenny一角，因在劇中大顯身手而備受關注。

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視楊紫瓊為目標

Wiyona自覺外表不及他人，加上不想成為「老模」，為了在行內突出自己，毅然學習詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌、綜合格鬥等多種武術。

她曾在一次試鏡中表示「我日後要做一個動作演員」，然後便展開動作演員之路，目標成為出爐奧斯卡影后楊紫瓊和資深動作女星楊盼盼等知名度高的打女。

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真打搏到盡

可是，做打女絕不簡單，Wiyona試過練到周身傷。

於2019年，楊梓菁拍攝電影《入鐵籠》受傷致肋骨移位發炎，一度從半空倒地休克，她形容當時稍微一動也痛到似「有條骨插住心口」，最後花足9個月才痊癒。

此外，她亦為《歡樂滿東華》籌款表演「單車疊羅漢」練到周身傷，坦言每逢翻風落雨舊患也會痛。

同年，她在TVB劇集《解決師》全裸上陣拍出浴戲，盡騷白滑玉背，色誘李天翔大膽演出。

▲ （Instagram圖片）

改名轉運

2022年6月，她簽約新公司加盟哲星匯文化娛樂，同時獲高人指點由藝名楊柳青改為楊梓菁，希望有助星途發展，以新名字重新出發。

除了幕前事業，Wiyona於2019年10月疫情期間與TVB藝人林子超合資6位數字，在上環大安臺開辦健身藝術學校「Studio12」。不過目前在網上搜尋，學校已顯示為暫停營業。

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