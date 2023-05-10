【夫妻關係】丈夫常赴內地過夜疑包二奶　人妻偷偷跟蹤不見小三卻發現秘密

▲ 有人妻指老公常赴內地過夜，懷疑他包二奶，跟蹤後卻發現驚人秘密。(《跟蹤》劇照)

不少人妻都擔心老公到內地公幹或玩樂，因為難免會聯想到「北上尋歡」！有人妻日前在網上發文，表示老公最近經常返大陸過夜，因此懷疑他在內地包二奶。作為全職媽媽的她，終於趁奶奶暫住那幾天可以幫忙照顧兩個小朋友，趁機跟蹤老公，由老公出門口開始偷偷跟蹤，她成功跟到老公返大陸時，沒有發現小三，卻發現了驚人秘密。

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該人妻早前在香港討論區發帖，主題是「偷偷跟老公北上點知發現佢北上嘅秘密」，她表示較早前已經發文講過「老公唔知點解成日都返大陸過夜。」，她一直懷疑老公在內地是否有情婦，想跟上去查看老公到底北上做乜，但奈何要睇住家中兩個小朋友，所以一直無法實行。

機會來了，人妻續指，最近奶奶來他們家暫住幾日，可以交低小朋友讓奶奶看管，所以日前她趁老公出門口，

我就偷偷跟住佢尾，睇佢上去大陸做咩。

人妻成功沒被老公發現跟到上大陸，她看到老公不是找二奶是找導遊，原來老公參加了周末的睇樓團，她之前也聽過老公有講過大陸買樓易過香港，當時她更反對說，

我都有話住上面好唔方便，都唔想離開香港，講咗話唔會考慮買大陸樓。所以我都諗唔明點解老公仲會參加呢啲團？

因此人妻懷疑老公在內地買樓是否金屋藏嬌，包養情婦，

唔通佢喺上面真係有第二個？所以要間屋養二奶？好想問老公，但一問佢就會知我跟蹤佢...

帖文一出，即引起熱議，網民紛紛留言，大部分人建議樓主應該找機會跟老公直接傾傾，「遲啲話想上去睇樓，睇下佢乜反應。」、「直接問佢或者揾到真相」、「咁大件事，同佢講清講楚，早知早離開，唔使估估吓」，有網民更提出多個建議給樓主，但認為她老公出軌機會偏低，因他只是不讓你知道他睇樓，沒有隱瞞你北上。最大機會是，他有興趣北上睇樓，你一句就打沉他說︰「不會國內買樓」。有網民獻計︰

下策︰一哭二鬧直接質問「為何你要瞞著我上去睇樓？」 中策︰我有個姊妹想北上買樓，我知你這方面有研究的，給個意見吧！也許一起陪她上去看看！ 上策︰我知你有興趣北上睇樓，事先聲明，我還沒有！但見你近期表現不錯，我陪你去看看，一起上去吧！ 鑽石策︰先聲明我唔怪你，我知你有隱瞞我上去睇樓。如果這是一個良好投資可賺錢，我都想了解一下。不過先聲明，如果真係要買樓當是投資，別想著隱瞞我，我都要先看看單位，要參與這買樓決定！

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責任編輯︰王明芳