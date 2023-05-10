【關於我和鬼變成家人的那件事】王淨曾肥胖被嘲笑　3招成功塑身成女神

由許光漢、林柏宏和王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》於4月27日在香港公映後，口碑一致讚好，截至目前票房已衝破1000萬元。年僅25歲的她，近日在Netflix台劇《人選之人—造浪者》，劇中演政黨幕僚的王淨，更突破尺度跟戴立忍有大膽親熱戲，成為話題。

王淨在2015年在的士上翻唱田馥甄（Hebe）的《小幸運》，影片於YouTube上爆紅，令她於2017年開始踏上銀色旅途。先後拍過《返校》、《月老》《瀑布》、《關於我與鬼成為家人的那件事》及劇集《華燈初上》，兩度入圍金馬獎，前途無可限量。

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不過，她入行前在美國洛杉磯求學期間，卻是肥妹一名，體重一度達到60公斤，更被同學譏笑，並叫她「亞洲胖女生」，慘被欺凌的王淨，坦言成為一輩子的心理創傷。

後來她決心減肥，尤其入行後更注意體重，她以運動加飲食法，高峰期一口氣減掉14公斤，至今體重約46公斤，亦從未有反彈過。

三招瘦身

1. 每天30分鐘運動

王淨表示她每天至少會做30分鐘Tabata訓練，包括一早一晚每日兩次，而平時若非拍戲，每星期都會上健身室，並以打拳來幫助消脂，此外，為改善下半身，她會做居家深蹲和舉重，在家裡流一身汗，同時紓解工作壓力。

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2.晚餐戒澱粉

王淨晚餐時會戒絕澱粉質食物，只以水煮青菜、少量肉為主餐，主要吸收蛋白質與膳食纖維，保持身材曲條。

3 多喝水及齋啡

王淨經常喝水，早上更一定會喝黑咖啡，有效去消水腫，而她亦會定時為臉部由下往上做按摩，令臉部保持水嫩、緊實。

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