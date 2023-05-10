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【高鐵】民建聯就爭取高鐵「地鐵化」去信人大常委會　期望7月前有好消息

政治 16:22 2023/05/10

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左至右：陳恆鑌、陳勇、李慧琼。（民建聯直播截圖）

民建聯主席、人大常委李慧琼今日表示，民建聯就爭取落實高鐵短途「地鐵化」，去信人大常委會辦公廳和中聯辦。民建聯立法會議員陳恆鑌恆期望，7月前可以有消息公布，以便利學生暑假回內地。

陳恆鑌今日表示，民建聯正爭取落實高鐵短途「地鐵化」，即市民只要買到往廣州或深圳的高鐵票，看到任何一班以廣州或深圳為終點的高鐵，都可以上車，讓市民有更大彈性，可以發揮高鐵最大效益。他期望，在7月前會有消息公布，因很多學生暑假都要回內地。

民建聯副主席、人大代表陳勇表示，現時高鐵要預先買飛，期望在落實「地鐵化」後，市民可即場八達通買票。

李慧琼稱，初步希望先落實以廣州或深圳為終點高鐵的「地鐵化」，未來若順利可進一步擴展。

李慧琼表示，就落實高鐵短途「地鐵化」建議，民建聯5月4日致函人大常委會辦公廳，去中央部委爭取落實有關建議；亦去信中聯辦，希望約見2間有關的鐵路公司。除了去信中央部委，她表示，也曾向港鐵和運輸局表達有關建議。

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記者：區綽彥

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