【性侵表妹】表哥涉33年前強姦表妹脫罪　承認非禮等8罪候判官指被告霸王

▲ 表哥涉33年前強姦表妹，承認非禮及毆打兩表妹押後判。（資料圖片）

現年47歲的表哥被指於33年前暑假，於10歲表妹倒立時掀起內褲，及強姦另1名7歲表妹，並以墨水筆插入其尿道，被告早前於高等法院否認強姦及非禮等共3罪，陪審團今（10日）退庭商議後，裁定所有罪名不成立，就強姦交替控罪非禮罪則成立。被告早前已承認該非禮罪，連同已承認的3項非禮及4項普通襲擊罪，押後至6月12日判刑。法官指案件令人唏噓，被告「蝦到佢哋好驚，好霸王」，先索取感化官及社會服務令報告。

被告現年47歲，否認非禮、強姦及襲擊致他人身體傷害罪，控罪指他於1990年8月某日，於大埔一單位非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重受傷。陪審團裁定強姦及交替控罪企圖強姦罪均不成立，交替控罪非禮罪則成立，至於非禮Y及襲擊X之控罪均不成立。

被告早前已承認該交替控罪非禮罪，另承認3項非禮罪均涉及X，另承認4項普通襲擊罪，分別涉及X和Y。

代表大律師關百安求情時指，被告於2018年被捕後承認非禮及毆打兩事主，事件不涉違反誠信。被告亦親自撰寫長達7頁求情信，向兩事主真誠致歉，顯示衷心悔改，望法官考慮判處感化或社會服務令，讓被告重過新生活。

法官要求辯方於庭上讀出被告的求情信，內容大致衷心向事主及家人誠心致歉，一切源於當時14歲的被告突然妒忌心起，感到母親對表妹的偏心，加上自少被欺凌，以致萌錯誤及幼稚的想法，最終發生了這次事件。

被告於信中指長大後才明白自己想法自私，心感愧疚和羞恥，才意識到做了卑劣的事。被告強調當時對性一知半解，對事主的行徑並非出於淫慾，亦做了一生最後悔的事。被告希望藉著事件的結束，能令兩事主釋懷，除了正式及誠心向事主和受影響人士道歉，望法官給予機會尋回以往生活。

法官同意本案涉因利乘便，誠言本案難以處理，被告案發時14歲，正值發育時期，對性有好奇，但「打佢哋越打越過份，妒忌大晒，蝦到佢哋好驚，好霸王，令人好唏噓」。法官表示不能以現時的年齡判刑，故先索取感化官及社會服務令報告，並著被告好自為之，與感化官合作。

兩名事主Y及X為姊妹，案發時分別10歲及7歲，被告當時14歲，為兩事主二表哥。控方指被告要求Y做出倒立動作後，掀開Y之內外褲，令其下體露出。及至另1天黃昏時分，被告於房屋強姦X，其後用墨水筆插入X之尿道及鑽動，X聽到被告稱「死喇，黑哂」後停止。直至2018年事主作出投訴，被告於同年10月被捕，警誡下稱「我無做過，我無強姦佢」。

被告自辯稱曾要求X倒立，並曾以電芯觸及其下體，被告承認曾打X的腹部。專家則指X的下體皮膚呈瘀黑，估計被鈍物撞擊造成，力度大致令微絲血管爆裂。

被告另承認的7項控罪則指，被告於1990年8月期間，曾於單位內3次要求X倒立，其間掀起其內褲，並觸摸其下體，另3次打X及1次打Y腹部，事主當時均不敢向他人透露事件。

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記者：林育慧