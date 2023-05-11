【網絡熱話】首次來港驚訝垃圾充斥後巷　日本KOL呻尖沙咀惡臭難頂

自恢復通關後，香港政府一直積極舉辦各種宣傳活動，務求唱好香港，以吸引更多外地客來港消費。不過，近日有日本網紅來港後，卻大唱反調，指繁榮背後的香港，不少橫街窄巷其實堆滿雜物；當行到尖沙咀街頭時，她更當著鏡頭前，面有難色地指街上有臭味，直言「非常臭」、「彷彿聞到動物園的糞便味」。

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日本23歲旅遊YouTuber「ふじわらのみい」（Mii）上月快閃來港3日，期間將所見所聞拍成影片上載其YouTube頻道。起初，她的行程集中於九龍一帶，如到旺角酒樓食中菜、逛女人街跟波鞋街；夜晚再到尖沙咀諾士佛臺飲酒消遣，惟步行到酒吧一小段後巷樓梯時，她卻屢屢見到不少雜物垃圾，令她不禁慨嘆一直給自己「發達先進」的香港，原來亦有猙獰的一面，又形成香港像是新加坡與泰國的混合體。

Mii另一天的行程，中午亦繼續集中在尖沙咀。當她在加連威老道附近的茶餐廳吃完午飯後，走到人多車多的街頭時，突然停下了腳步，並皺起眉頭表示有一股異味傳來，她直言「非常臭」、「彷彿聞到動物園的糞便味」。

不過，儘管香港有一些令她不太好的觀感，Mii指旅程中亦有不少事物令她感到相當雀躍，如第一次坐雙層巴士時，她便驚嘆：「我未見過巴士可以咁高㗎！」她又走訪了不少打卡勝地如「怪獸大廈」、中環半山扶手電梯，以及到山頂睇夜景。居高臨下的Mii，在看見香港美麗的夜景後，亦眼濕濕表示風景超美。

有關片段播出後，Mii將香港街道形容「像動物園糞便味」隨即引起一眾網民熱議。有人指責她非常沒有禮貌；不過亦有網民力撐她指是「講事實啫」。對於網上各種爭議，Mii事後在社交平台回覆指她為此感到很抱歉。

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責任編輯：羅嘉欣