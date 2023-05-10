Lucas被爆偷食多位粉絲後宣布退出NCT　黃旭熙：真的很對不起成員

韓團NCT的24歲香港成員Lucas（黃旭熙）在2021年8月陷桃色醜聞，被爆一腳踏多船更偷食多位女粉絲，甚至食飲飯後，醜聞爆出後宣布停工反省。

到今日（5月10日），Lucas宣布退出NCT及內地小分隊WayV（威神V）。他親筆寫信交交代，首先表示：

經過長時間的考慮之後，我決定退出NCT、威神V。我真的很對不起成員們，也捨不得多年以來的這份情誼。我和成員們認識、相處快8年了，真的很感謝他們對我一直以來的照顧，我不會忘記這份感情。我希望在成員們記憶當中，我是黃旭熙，而不是Lucas，我真的很愛成員們，也會一直支持他們的。

然後，Lucas在信中再解釋指：

在決定退出之前，我考慮了很長時間，但最終還是認為這個決定是對大家都好的。日後，為了等待我的粉絲們，我會鼓起勇氣通過個人活動和大家見面。我覺得不斷展現出更好的面貌是真正報答支持我的粉絲們最好的方法。我會努力成為更加成熟的黃旭熙、更好的Lucas。最後，我想真心的感謝一直以來支持我的粉絲們以及所有人，真的非常感謝你們。

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