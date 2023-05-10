【港區國安法】立法會三讀通過修訂《法律執業者條例》 林新強指仍有漏洞促「一刀切」

▲ 立法會今日三讀通過修訂《法律執業者條例》。（陳國峰攝）

立法會今日三讀通過修訂《法律執業者條例》，就不具有本地執業資格的海外律師參與國安安件設限。法律界議員林新強對於條例沒有「一刀切」限制海外律師參與國安案件，表示十分憂慮，形容是情況是「無掩雞籠未上鎖」，「黃鼠狼」仍可「偷雞」。

經民聯吳永嘉則擔心，條例草案在實施階段會面臨新考驗，「可預見法律『黑客』勢必會利用各種方法，不停挑戰、不斷試錯。」認為行政長官和律政司司長，都是法例實施的守護人。

新思維狄志遠就關注，行政長官在審批海外法官過程中，是否有一套詳細審判機制。狄亦希望特首會向公眾說明審批準則，以增加透明度。

律政司司長林定國強調新機制已取得合適平衡，不認同修例破壞香港特區的專案認可制度。林指出香港現時有超過100名資深大律師和1500名大律師，被告人的法律權利沒有因修例而被削弱。

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另有多位議員發言表示支持政府修例。經民聯梁美芬認為法案顯示香港非常包容，一國兩制是非常寬鬆的制度。新民黨容海恩認為，修例並沒削弱被告原本的審判權利，在維護國安及保障公民權利間取得平衡。

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記者：戴朗希