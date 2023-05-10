【養生教室】親自測試連續兩周飲早晨咖啡　中醫楊明霞皮膚竟然有這樣變化【哪類人要戒飲咖啡】

▲ 咖啡燥熱利水，並不是人人適合，註冊中醫師楊明霞親自測試，實測連續兩周飲早晨咖啡，皮膚有何變化。

一口香濃咖啡確實寫意。有人說，咖啡所滲出的香氣，象徵新一天開始。曾有病人向我開出有趣條件：「楊醫師，我可以喝更苦的藥，但我可以不戒咖啡嗎？」

早前在法國旅遊時，難得來到咖啡文化濃厚的國家，當然要把握機會好好研究咖啡一番。每早必先品嘗不同種類的咖啡，再享用美味的法式早餐。連續兩個星期，天天如是，漸漸地我發現皮膚變得又乾又脫皮，皮膚的質素和新陳代謝每況愈下。然而回港後，恢復沒有咖啡的日子，皮膚便不藥而癒了。

咖啡燥熱利水，常飲會令皮膚處於缺水狀態。曾有位病人日喝至少五杯咖啡，到診時已患上腎結石，因過多咖啡因會促進尿液鈣離子（腎結石重要組成成分）分泌增多。

咖啡的芬芳由烘焙產生。這種飲料性味辛、甘、苦澀，經過炮製後，其性大熱，有强心、利尿、提神的功效。經常覺得容易熱氣的人應少飲為妙。熱氣有「實火」和「虛火」之分，前者為體內陽熱過多，當吃了溫燥食物，就如火上加油，變得陽熱亢盛，導致暗瘡、痱子、便秘等情況；後者則是體內的津液不足，不能濡養臟腑，出現燥熱情況。此外，咖啡易使胃氣壅滯，導致胃酸等消化液增多，加重消化道潰瘍患者的病情。

▲ 註冊中醫師楊明霞親自測試，連續兩個星期，天天飲咖啡，漸漸地發現皮膚變得又乾又脫皮，皮膚的質素和新陳代謝每況愈下。（iStock圖片）

由於咖啡對中樞神經有興奮作用，故睡眠質素差、經常失眠或易精神緊張的人不宜食用。在臨床上，我常建議皮炎患者，如暗瘡、濕疹、脂溢性皮炎、玫瑰痤瘡患等戒掉咖啡。他們會發現一旦停止喝一段時間後，再配合對症下藥，皮膚的情況真的很快改善了不少。

當然在寒冷的季節，咖啡確實有很好的驅寒作用，所以咖啡流行的國家，如法國、英國、美國等地，他們的冬天一般都比較寒冷。在法國皮膚科診所學術交流的那段日子，發現不論男女，玫瑰痤瘡是臨床常見的皮膚病，這與他們日常的飲食不無關係。

盡管咖啡濃郁可口，而且是一種生活享受，但奉勸大家，千萬不要上癮啊！

撰文：楊明霞（註冊中醫師）