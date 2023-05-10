【KO濕疹】濕疹乾癬頻密發作　揭敏感肌10大飲食地雷

▲ 濕疹乾癬頻密發作，營養師揭敏感肌10大飲食地雷。

濕疹、乾癬問題反覆，令人心情煩躁。敏感體質更要注意日常飲食，一些習以為常的食物，很可能都是造成膚質不穩定的隱形殺手。

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台灣營養師高敏敏在Instagram專頁指出，想要改善濕疹、乾癬，飲食絕對是很重要的一環。患者需要遠離10大類別食物，減少皮膚敏感：

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10大改善方案

高敏敏又建議，除了避開食物雷區，還可以養成10種習慣，改善敏感體質：

1. 多吃原型食物

天然蔬果的植化素，對人體有保護作用，可以減少慢性發炎體質。

2. 多攝取益生菌 + 益生質：乳酪搭配大量蔬果

好菌有助免疫系統平衡、減少過敏。當體内好菌多於壞菌，可以讓腸道黏膜完整，也更能降低過敏機率。

3. 忌肥胖

肥胖體質亦是發炎體質，要控制理想體重，平時吃飯八分飽即可。

4. 補充維生素D

適度曬太陽、吃乾香菇、蛋黃等食物，都能補充維他命D，降低發炎體質。

5. 充足睡眠勿熬夜

吃好、睡好、放鬆心情，避免過度勞累，可減緩乾癬症狀。

6. 注重皮膚保濕

身體脫水會讓細胞保水力下降，肌膚更乾燥敏感搔癢。建議可在洗澡後擦乳液，加強保濕、避免搔癢

7. 注意衣物材質

多穿棉質衣物，或寬鬆柔軟的衣服為主

8. 避免壓力過勞

疲勞跟壓力都會讓免疫力變差，讓肌膚情形惡化。建議保持充足睡眠之外，也學習放寬心

9. 注意溫度、濕度

過度乾燥環境會加重病情，要控制環境溫度及濕度

10. 及早就醫

看醫生是最快速有效的手段，病情嚴重時務必就醫、持續追蹤

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛