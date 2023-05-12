【照顧者】好媽媽歷4次中風患末期乳癌　孝順女親力照顧14年：母愛支撐我

▲ 好媽媽歷4次中風患末期乳癌，孝順女親力照顧14年：母愛支撐我。

母親節將至，心中對媽媽的愛，要大聲説出來！因人生無常，千萬不要留下遺憾。從事安老服務社工至今已逾廿三載的阿肥姑娘，28歲時突遇媽媽嚴重中風，之後的14年4個月零22天，阿肥義無反顧捨棄私生活，陪著乳癌末期及再3度中風的媽媽奔波求醫，直到最後一刻。支撐她的只有兩個字：「母愛」。

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1977年出生的阿肥，原名陸美玲，因由細肥嘟嘟，媽媽便為她取此花名。阿肥家中有三姐妹，她排行第二，「媽媽總是說她最愛錫我」。但實際上，阿肥本該還有一個哥哥，只因1971年一次醫療事故，令媽媽失去孩子的同時，身體亦永久受創。不斷做手術，令媽媽整個肚皮都是疤痕，連肚臍都沒有。但為養家，媽媽仍撐著身軀全年無休地工作。媽媽的辛苦令阿肥心痛，於是她發誓一定要努力讀書，將來好好孝順媽媽，不再讓她操勞。

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第一次嚴重中風

為確保媽媽身體健康能享福，阿肥自大學畢業起，每年都會帶媽媽去做身體檢查，而媽媽也一直很健康。2005年9月8日上午，阿肥和平日一樣，在午休時間打電話給正在外出參觀的媽媽，提醒她去拿驗血報告。下午4點，老人中心突然致電——媽媽在參觀過程中突然暈倒，無反應、無知覺。當下，阿肥只覺得媽媽可能中暑；當阿肥到達醫院不久，看到媽媽從救護車被抬下來時，她才大感不妙：

護士告訴我，要剪爛媽媽的衣服搶救。那件衣服，就是她一直不捨得穿，説是要在重要場合才穿的母女裝。那天是她第一次穿上。醫生讓我要有心理準備，媽媽過不了當晚。我當時很崩潰，因為媽媽才62歲，中午才和我通完電話，怎麽可以這樣輕易就放棄拯救她呢？

最後，媽媽雖靠著堅强意志，熬過了當晚；但她從此再不能站立、進食和步行。後來檢查發現，媽媽是腦幹附近中風，令身體喪失很多功能。

因家住唐樓，阿肥不可能抬媽媽上樓梯回家照顧；私家醫院住宿費僅2星期也已用掉5萬多元，開支過於龐大。最後，阿肥只能選擇護養院，為媽媽安排私家宿位照顧。之後的1年半，阿肥花費幾十萬，為媽媽做包括舌針、全身針灸、吞嚥治療、電擊治療等治療。過程痛苦，可惜媽媽仍無法重新進食。

但慶幸，媽媽在治療期間恢復了一些言語功能。雖然發音不準，但阿肥聽得很清楚。

有一晚她突然看著我眼濕濕說，「阿肥，你照顧我，你好辛苦。」我當下不懂得給反應，我很難過，因為我更心痛她所承受的辛苦……

阿肥捨棄私生活時間，每日下班、每次放假都必去院舍照顧媽媽，同時承受著上司的不體諒與指責。清理口腔、換片、冲涼、上奶等護理工作，阿肥全都包辦，風雨不改。即使自己生病，難受時牽著媽媽的手倒在一起，她也堅持。這一切，媽媽都看在眼内，痛在心中。

再確診乳癌末期、3度中風

但將媽媽放在護養院的日子，阿肥是一刻也不想再多待。她答應媽媽，一定會帶她回家。2017年中，阿肥買了樓花，新樓有電梯，預計1年後能入住，完成對媽媽的承諾。但在9月30日，阿肥幫媽媽冲涼時，突然摸到她右邊乳房有一個像壓扁肥皂一樣大小的硬塊。結果，媽媽在2星期後確診末期HER2乳癌。

一個正常人患HER2乳癌，都需要手術、電療、標靶，三管齊下。但媽媽無法承受，最後我只選擇為她做標靶治療。用錢像倒水一樣，卻成效不大。

2018年9月，媽媽腦幹第二次嚴重中風，昏迷著被送回明愛醫院，但醫院已無計可施。眼見媽媽病情每況愈下，她的右側乳房皮膚慢慢變薄、破損、潰爛。阿肥形容，那傷口像是中過5槍一樣血淋淋。2019年2月和7月，媽媽再度第三、四次中風，她再不能講話、動彈，連一邊眼睛都合不上。

我簽了拒絕搶救同意書，因為我覺得這時真的已沒必要，讓她繼續遍體鱗傷，留在我身邊。

2019年12月20日，阿肥帶著發燒、傷口不斷出血的媽媽，前往給臨終病人善終的「善寧之家」，陪她度過了最後41個夜晚。

堅持的決心

14年4個月零22天，阿肥形容，媽媽如同生命戰士；但照顧重症媽媽的阿肥同樣不容易。支撐她不放棄的理由，僅是「母愛」二字：

因為媽媽的愛。小時候，媽媽在她有限的時間和金錢上，一直盡力帶給我們好的生活。如果讓我再選一次，我還是不會放棄治療她，因為媽媽只有一個，失去了就不會再有。我也知道如果身份調轉，媽媽也不會輕易丟下我不管。會不會因為她生病、瀨屎瀨尿就是連累我？我不會這樣想。沒有她就沒有今日的我，所以我一定會回報和照顧她。

給媽媽的話

媽媽回到天家，阿肥並沒有感到輕鬆。思念無時無刻排山倒海般襲來，她只能讓自己活得更充實，告訴自己肩負著媽媽的使命。母親節將至，阿肥雖經常和媽媽說「我愛你」，但有更多的話，此刻她想讓媽媽知道：

我希望你有看到阿肥很堅强很勇敢，有努力將你的精神延續下去。你對我做的一切，我都不會辜負。我的最終目標，也是想回到你身邊。希望你會在天堂車站接我，不會忘記我。

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記者：張沛