【走出陰霾】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

▲ 工作壓力大患情緒病怕搭公共交通，港女愛揸電單車轉行做外賣車手。

「如果沒有電單車，我可能很難從情緒病中康復過來」。現年27歲的Natalie曾經從事餐飲業，但因工作壓力過大，不幸患上情緒病，最終只能無奈離職。輾轉之下，愛騎電單車的她經朋友介紹轉行做外賣車手，慢慢淡忘過去，更在工作中收穫愛情。如今她與丈夫一起建立家庭，並在6個月前誕下兒子，成為新手媽媽，踏入人生另一階段。

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做餐飲業壓力大 陷情緒病陰霾

大學修讀酒店相關學科的Natalie，畢業後透過相熟人士介紹，加入一間日本餐廳工作。然而約半年後，餐廳經理突然離職，資歷尚淺的她，臨危受命晉升為副經理，後來餐廳倒閉，她被調到同一集團旗下的另一間日本餐廳任職。

不過，工作環境和內容的轉變，讓Natalie感到難以適應。當時她要主動招呼客人，亦要把各種魚類刺身、以及清酒的味道、質感、配搭等一一記熟。

原本以為只是手板眼見功夫，只要能炒旺個場、熟記菜單就可以，但其實並想像中簡單，我自己亦不是健談的人。

扛著副經理一職的重擔，背負著其他同事的期望，令Natalie的壓力驟然飆升。她坦言對自己要求很高，長期處於高壓環境下，令她的身體不堪重負，開始出現不適，「會感到胃痛、頭暈、想吐，試過在上班期間胃痛到需要停下休息幾次。」

由於餐廳工作繁忙，因此她自覺連累同事，愧疚的同時，亦無形中令精神壓力再度加重，更出現驚恐的症狀，只要處於侷促、擠逼的環境便會感到不安。

我當時乘搭港鐵上班，車程大概要45分鐘，試過要中途下車休息，平時也不敢去餐廳，因為和工作環境太相似，又會代入侍應身上，覺得自己為他們添麻煩。

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揸電單車成慰藉 經朋友介紹轉行

由於情況日漸嚴重，甚至連出門都有困難，Natalie要尋求醫生協助，最後更決定辭職。然而辭職後的她依然害怕使用公共交通，於是電單車便成了她的代步工具，以及當時最大的樂趣。

她笑言，慶幸自己在患上情緒病前已考獲電單車牌，亦擁有自己的電單車，可以在百無聊賴時出門「遊車河」，放鬆一下。因為騎電單車，她亦結識了一群車友，經他們介紹下萌生轉行念頭，加入戶戶送（Deliveroo）外送車手行列。

她表示，入職初時情緒仍未穩定，但外賣車手的工作時間較為彈性，自由度較高，且多勞多得，令她有足夠空間處理自己的問題：「我身體感到不適，或者想休息的時候，可以很輕易地離開工作環境，先去放鬆自己，然後再回來處理之後的事」。

另外，同事之間的友好關係亦令她獲得不少美好回憶，慢慢淡忘從前的不快經歷，「當時同區的車手都互相認識，有空時會一起吃飯、聊天，也會一起開車到一個地方坐下喝東西」。

Natalie坦言現在的工作與從前有很大分別，但她非常享受，

可以將騎電單車的樂趣與工作合併在一起，我覺得是很開心的事情，對我而言算得上是完美的工作模式。

▲ Natalie透過現在的工作認識丈夫，兩人半年前迎來兒子的誕生。（越玲瓏攝）

意外收穫良緣 共建幸福家庭

成為外賣車手近4年，除了走出情緒病的陰霾，Natalie亦認識了現在的丈夫。兩人是同一區的車手，日久生情，拍拖一段時間後結婚，更於6個月前迎來兒子的誕生。

成為新手媽媽的Natalie目前主力照顧兒子，但周末仍然會出動送單，賺取額外收入幫補家計。雖然能夠見證孩子成長令她十分滿足，但她亦直言照顧小孩的壓力比想像中大，因此亦十分感激家人願意不時幫忙分擔，讓她可以騎電單車出去抒發壓力，

不想再留在家裡的時候就出去送幾張單，跟其他車手聊幾句，回來後心情就會好很多。

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記者 : 陳慧靈