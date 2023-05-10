【一舞傾城】楊明笑容滿面現身劇集宣傳 放低入獄經歷自稱已戒酒
由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將於5月15日起播出，有份主演的楊明自出獄後首度現身活動，笑容滿面地為劇集造勢！
楊明接受傳媒訪問時指自己重新起步投入工作，主要都是為劇集宣傳。他又稱不清楚自己由男一「降呢」至男二，並不會去理會惡意批評。
楊明重新投入工作
在鐵窗生涯中，楊明認為最大得着是要珍惜現時所擁有的東西、與父母相處的時間。
他強調自己已經戒酒：「但係有時喺啲宴會敬吓酒都會，但就冇出去再飲。」
被判監18天
楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。
他在去年冬至（2022年12月22日）入獄，判監18天即是應今年1月8月才刑滿，不過因為當日是周日，所以楊明將可以「提早」一天（本年1月7日）出獄回家。
坦承受很大教訓
楊明在出獄後，接受《東張西望》訪問，他透露為事件哭了多次，靠看小說人生哲學書及聖經，幫助渡過艱難時刻，同時獄中的職員和醫生都十分鼓勵他：「最開頭嗰幾日係比較孤單，同埋一直被內疚感同一啲唔開心嘅嘢攻擊自己嘅內心。喺入面係好難過嘅，所以千祈唔好做錯事。」
他坦承受到很大的教訓，令父母擔心讓其大感慚愧，並指雙親不幸確診新冠肺炎被送到竹篙灣隔離，故未能探望他們，說起父母時不禁搖頭嘆氣。
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撰文 : TOPick柴犬出動