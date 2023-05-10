【校園欺凌】吳林峰與林峯撞名被欺凌　性格變內向不參加課外活動避見同學

▲ 吳林峰憶述自己當年被欺凌。

由雷霆881商業一台、啟賢教育協會主辦、愛比施慈善教育基金、香港中文大學社會工作學系協辦 「正視欺凌正是愛」今日（10日）於灣仔舉行啟動儀式，活動目的是宣揚校園反欺凌訊息，由校長徐區懿華及教育專家梁永樂主持，是次活動大會請來觀塘區學校聯會主席黃志強校長、歌手吳林峰分享自身經歷，兩人都自揭過往被欺凌故事，希望透過自身的經歷鼓勵社會大眾關心青少年間相處問題，宣揚互助共贏的訊息。

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歌手吳林峰憶述小時候由內地來港，因發音咬字不準確及文化差異而遭同學欺凌，及後更成為大家眼中的問題學生。吳林峰表示自己因為名字常被同學取笑，因為當他讀小學時正播放《尋秦記》由林峯做主角，當他回答老師問題時，同學會笑他「你以為自己真係林峯?」當時吳林峰就很想改名︰

我都唔知應該怪我阿媽定怪林峯好！

而吳林峰自此漸漸變得內向，連課外活動都不參加，放學鐘聲一響就即刻走人。

▲ 吳林峰與林峯撞名被欺凌。

直至到學校的Deama被選中才出現契機，他說

當時自己表現好差，唔明白點解會被選中，後來先知原來因為個名叫林峰。遂改變自己的心態，原來叫林峰都唔係咁差俾人笑，容易俾人記到。

到中學時期，吳林峰都試過在學校小食部前被同學索取20元，他當下反應是表示「要問下訓導主任。」吳林峰表示面對欺凌時，不要去想是否自己錯，要勇敢表達自己想法。

▲ 校長徐區懿華做主持。

中學校長求學時被取笑身形

而聖言中學校長黃志強憶述，小時候曾被一個高大的同學用手抬起來欺凌，因為黃校長身材矮細、瘦弱、性格內斂、孤獨易喊，不懂表達自己，因而成為同學欺凌對象。他更試過被肢體上斯凌，站起時被拉開櫈子令他跌倒，因為成績好被同學改花名叫「魚市場」、「博士生」，連老師都笑他「點會做到博士」。所以黃校長從小就很喜歡叮噹（多啦A夢），而且會收集叮噹的物品，他覺得自己就是大雄，他長大後都會攬住熊公仔睡覺，也成為他的傾訴對象。

黃校長直言靠著信仰，學會寬恕，他希望用自身經歷提醒班主任及各校的校長要提高警惕，及早預防很重要。

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記者︰陳麗薇