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【肥媽李鼎】肥媽預早講明財產分配　鼎爺提母親落男兒淚：對我媽唔住

娛樂 17:05 2023/05/10

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《肥媽李鼎》

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持TVB飲食節目《肥媽李鼎》在今晚（5月10日）播出第9集，主題為「父母唔易做」。

育有6個仔女的肥媽炮製出仔女兒時最愛的牛碎肉番茄薯仔湯，有菜有肉夠晒健康，她笑言：「湊大6個容乜易啫，一煲過一鑊熟。」

肥媽指「煩音」更勝藤條

肥媽透露兒時食唔少藤條炆豬肉，她說：「老竇唔打人，得我媽打人，所以我跟我媽學買藤條，淨係打屁股，其實打完我自己匿埋喊。」

肥媽續爆笑料：「後來打嚟打去佢都唔驚喎，我問點解唔驚，佢話因為我係你親生，你唔會打死我架嘛。」她後來知道打係冇用，改以「煩音」攻擊，笑言：「後來我捉住佢傾半個鐘頭以上，佢就喊晒話：『你唔好同我傾偈，你打我算啦！』」

鼎爺則坦言「講起阿媽就流眼淚」，並舉了一個覺得媽媽慳家又偉大的例子：「以前我細佬隻腳唔小心斷咗，去睇某個中醫，中醫話呢隻藥一定要搵豬腳筋墊藥，我媽就喺收市前去巡，2毫子嗰啲變咗3毫子兩份，真係行足3個鐘頭……」

說到此時，外表硬淨的鼎爺落下男兒淚，並自責謂：「嗰時我做咗啲嘢對我媽唔住…….有時我會頂撞佢……」

肥媽妙論財產分配

游游今集再獻出人生第一次，首嚐豆腐花撈飯，原本唔敢擺落口的游游，品嚐過後直呼：「你唔講我唔覺得係食緊豆腐花，震撼咗我五官！」

3人閒聊期間，游游問肥媽及鼎爺會否為孫兒留積蓄時，肥媽直率謂：「我同仔女講，如果我在生時使晒就真係Sorry，如果我使唔晒留番畀你，你就Lucky。」

肥媽又問游游有事會否跟父母商量，游游坦言：「真係唔會，好多時覺得佢哋思想太保守，我同佢哋講依家嘅嘢，其實佢哋唔會明，就好似你講你哋年代嘅嘢，我都係唔會明。」

肥媽續透露家族幾代人關係親密，孫仔更會請教她「點樣飛咗條女」，她還自爆會帶孫夜蒲：「第一個帶啲孫出去蒲嗰個係我，幾代人都係由我帶，你估蘭桂坊得你哋蒲呀？我蒲嗰時你哋都未出世啦！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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