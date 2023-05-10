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【不可能任務】黎諾懿升呢監製一頭煙　戴祖儀遲大到零被批厚顏無恥

娛樂 18:08 2023/05/10

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

黎諾懿「升呢」任監製。

TVB今年再接推出《不可能任務》，並鎖定「電視幕後製作挑戰」及「警隊跨部門演習」兩大全新任務進行新一輪挑戰，參與第二輪「跨部門演習」的6名藝人更是全數港姐出身，詳細名單將於後天記者會公布。

首輪「幕後挑戰」將於本周日（5月14日）播出第1集，由「升呢」監製的黎諾懿帶領1名「導演」賴慰玲、3名「資料撰稿」戴祖儀、李芷晴、梁超怡、3名「助理編導」關楓馨、程浩駿、周百恩齊轉戰幕後，挑戰於55天內一手一腳「由零開始」挑戰大型直播慈善騷！

不過眾人埋班第一天，即驚現「白鴿眼」事件，黎諾懿更對團隊名單有所質疑，到底所為何事？

「臨陣磨槍」一腳踢

黎諾懿等人是次以「靜態」挑戰為主，不用像上一季挑戰藝人般花費大量體能兼搞到周身傷，但挑戰過程仍是困難重重。

首先雖然黎諾懿曾擔任過不少主持工作，賴慰玲亦曾擔任舞台劇導演，但始終大型直播慈善騷的幕後牽涉範疇甚廣，由前期節目構思、資料搜集、賣橋、睇景、場景設計、寫稿、夾梳化服、外景拍攝、到後期剪接、動畫製作、配音及字幕製作等均要由這班「臨陣磨槍」的藝人兵團一腳踢。

賴慰玲

賴慰玲「消化不良」

當中涉及大量溝通及聯絡工作，「不可能」指數高企，難怪黎諾懿大嘆一頭煙：「我真係覺得我有好多嘢係唔知同唔識，酒會啦、記者會啦、停車場啦，安排啲咩人表演啦，原來全部都係我要去book，我未有信心book到佢哋要求嘅人。」

至於事前爭取時間到其他大型慈善騷踩場攞料的賴慰玲，由於一下子要了解及吸收大量資訊，「消化不良」的她受訪時慨嘆：「之前因為唔了解導演工作，所以好想試吓，但原來啲嘢唔係撳個掣就有。」

李芷晴

戴祖儀厚顏無恥

隊員紀律及專業度問題亦令諾懿頭痛不已，以監製身份與戴祖儀及李芷晴外出資料搜集的諾懿，第一天正式開工即要面對遲到問題，率先抵達的芷晴全程嚇至慌失失，不過當她向諾懿說明遲到理由時，竟獲諾懿反過來安慰，到底是擺明偏心還是芷晴理由充份？

而遲足47分鐘的戴祖儀，抵達時不但零悔意，更嬉皮笑臉指著諾懿，又大條道理為自己遲到辯解，氣得諾懿直呼：「戴祖儀四個字，厚顏無恥！」

戴祖儀

諾㦤慘遭照肺

全新手的藝人兵團，工作期間更是錯漏百出。首先「資料撰稿」戴祖儀、李芷晴及梁超怡，資料搜集期間雖然主動積極，但卻因做漏一件事以致前功盡廢。另外，眾人與幕後同事開會時因表現強差人意，諾㦤途中被叫出會議室慘遭照肺。

同時，TVB是次除首度曝光慈善大騷直播過程，又在節目中公開了不少重要攝製場所，包括一廠外停車場（慈善表演項目綵排現場）、一號錄影廠（慈善籌款節目綵排現場）及一號錄影廠控制室（慈善籌款節目播送現場），娛樂資訊性兼備。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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黎諾懿 賴慰玲 程浩駿 關楓馨 梁超怡 李芷晴 戴祖儀 綜藝節目 監製 TVB

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