家福會設周末市集 宣揚多元家庭幸福

維繫幸福家庭，是每個人生命中的重要課題。香港家庭福利會每年5月舉行「家福月」，希望提升港人對家庭幸福的重視，今年主題為「轉變中的家庭幸福」，重點活動包括本月20日起，一連兩天於中環PMQ舉辦「Homeland」家庭市集2023。屆時有約60個本地手作品牌參展，以及特色工作坊、古典相機留影等精彩活動，讓市民與摰親一同享受難忘的家庭時光。

▲ 香港家庭福利會本月20日起一連兩天，於中環PMQ舉辦「Homeland」家庭市集2023。

是次市集圍繞家庭主題，特別邀請到本地插畫師「含蓄」設展，透過畫作展示多元家庭的日常小故事，例如寄養家庭、多代家庭等，展現家庭幸福的多樣性。市集並邀請到12位插畫師於不同時段駐場，為市民即席揮毫，紀錄他們的幸福時刻。

父母支持承傳手藝創業

本地手工服飾品牌「Duodi. Workshop」是其中一個參展單位，店主Aki從小對縫紉有興趣，早於中學時期已出售自製布袋，「家人從來沒有逼我讀書，他們說不一定要入大學，趁年輕做自己喜歡的事吧，開心便可！」她續說，自己畫紙樣的基本功，亦師承八十年代曾任職紙樣行業的媽媽，「當時媽媽對我說，萬事都要由最簡單學起，將來如何發展就要靠自己……這句說話令我印象很深。」

▲ 本地手工服飾品牌「Duodi. Workshop」店主Aki坦言，幸得家人無條件支持，自己才可沒有顧慮地創業。

Aki又提到，家人日間工作動輒十多小時，自己深宵縫製衣服或阻礙他們休息，「有時我會工作至凌晨四、五時，但他們從來沒有嫌我嘈（吵）」，每逢擺市集、年宵等活動，Aki爸爸下班後更會幫忙運送。她坦言，幸得家人無條件支持，自己才可沒有顧慮地創業，「雖然不是富貴人家，但從小到大他們也將最好的給我。」

大家庭多溝通相扶持

另一參展單位「花 ‧ 簇」由日本染布花工藝師Icy於2018年創立。她憶述，自己6、7年前因身體問題裸辭，其後開始接觸布花這門工藝，深受其吸引，遂萌生全職創業的念頭。Icy自小與年邁的嫲嫲一同生活，對方起初亦不太支持她創業，「老人家是出於擔心、緊張，認為正正經經找一份工作較好。我認為最重要是多聊天，讓她看到好的一面，不停派『定心丸』。」

▲ 日本染布花工藝品牌「花 ‧ 簇」店主Icy認為，家人最重要是多溝通，才能讓對方安心。

Icy續說，「我們是一個大家庭，家人、親友很支持我做手作，每次有市集也會前來支持，又會幫忙和嫲嫲解釋，甚至帶她來『探班』，令嫲嫲安心不少。」

冀宣揚和諧家庭信息

家福會高級經理張詠珊（Teresa）說，「年青人創業一點也不易，家人很小的動作，也會變成他們很大的動力。」她希望市民可從每一個檔主的分享中得到啟發，在日常生活中給予家人支持，「生命影響生命，這正是我們希望舉辦市集的原因。」

除了周末市集，今年「家福月」亦首次出動｢童｣步家 ‧ 愛流動宣傳車，於本月22至28日走訪全港各區。張詠珊介紹，流動車上設有以正向管教為主題的遊戲，以及親子照相館，希望宣揚和平管教及和諧家庭的信息。

此外，家福會亦會向參加者派發「下火良方禮物包」，內有教育家長紓緩情緒的單張及由鴻福堂贊助送出的下火飲品等。張詠珊表示，「我們希望提倡管教由『下火』開始，先處理自己心情，很多時候問題自然可解決」，冀透過公眾教育預防虐兒問題，推廣保護兒童的信息。

「Homeland」家庭市集2023：

日期：2023年5月20至21日（星期六至日）

時間：中午12時至下午6時

地點：中環PMQ元創方（地下Countryard & Marketplace 及二樓 The QUBE）

詳情請瀏覽：HKFWS Website / Facebook / IG

（特約）