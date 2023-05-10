【假裝綁架】19歲女疑墮電騙家人被索2000萬贖金　無業女詐騙罪成官斥「賊喊捉賊」

▲ 無業女涉串謀詐騙罪成候判。資料圖片

19歲女子疑墮電騙案後，再被誘至酒店不准與外界聯絡。女事主身處內地的父親其後收到女事主裸照，指其女兒被綁架，被要求付贖金2,000萬元。涉案23歲無業女涉佯裝中國公安女特工或國際刑警等，否認1項串謀詐騙罪，自辯稱亦是電騙受害者，受威脅會被抓到北京受審才同意當特派員。區域法院法官今（10日）裁定被告罪成，斥被告「賊喊捉賊」，此刻仍無悔意，延續謊話工程至法庭，押後至6月7日求情及判刑。

被告胡詠心（現年23歲），否認1項串謀詐騙罪，控罪指她於2021年9月18日至21日期間，在香港與名為「劉健」的人及其他身分不詳人士，一同串謀詐騙事主父親，即虛假地表示其女兒正被他們禁錮；及事主父親必須支付港幣或人民幣2,000萬元贖金。法官下令傳媒不能披露案中女事主及其家人名字。

法官李慶年今裁決指，被告曾到日本留學2年，不可能是非不分，用設計對白和不同的身分設局誘騙他人，又指被告與團夥通訊時自稱「警官」、「科長」不足為奇，質疑罪犯怎會自稱「騙子1號」、「騙子2號」。法官指，最大破綻是被告與團夥的對話大談正義、正直、為人民服務，卻用假對白設局害人。

法官直指被告的證供不可信，一方面自稱深信團夥是公安，以為自己擔任特派員是正義的事，但另一方面卻稱遭團夥威嚇會被抓上北京受審及連累家人才就範，形容被告嚴重矛盾，又指被告庭上作供時淡化於錄影會面招認的債務問題，不斷迴避問題，答非所問，努力堆砌故事。

法官續指，被告向事主展示國際刑警證件，又收起事主的的通訊裝置避免她與親友聯絡，被告明顯知道是騙局的一部分，令其團夥藉假綁架向事主家人索款，裁定被告是自願及明知地參與串謀詐騙。

法官指，以被告的成長背景、在錄影會面及庭上表現均反映她聰明伶俐、心智成熟，不可能誤信團夥而犯案，當被告被要求以虛假身分聯絡電騙受害人時，必然知道與其聯絡的團夥是詐騙集團，形容被告對案發時的事視而不見，形同「賊喊捉賊」。此外，法官指案中無證據指被告有受到威嚇，亦沒有把握機會向警方求助，明顯是繼續謊話工程。

辯方冀為被告索取背景報告，惟法官指至此刻仍覺得被告只懂指責別人，毫無悔意，延續謊話工程至法庭，除非報告可反映被告有遲來的悔意。辯方最終決定不索取報告。

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記者：陳曉欣