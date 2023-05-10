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【小一報名】直資港大同學會小學有一條龍中學　5月13日接受小一入學申請

中小學 18:02 2023/05/10

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港大同學會小學於5月13日接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

直資私立小學陸續接受2024-25年度入學申請，其中位於柴灣的港大同學會小學（下稱港同）是受家長歡迎的直資學校之一，採用活動教學。該校於5月13日起開始小一報名，並於9月進行面試。

港同於5月13日開始接受2024-25年度小一入學申請，截止申請日期為5月31日。家長可於學校網頁填寫「入學報名表」及上載所需文件，並以PayPal繳交50元報名費；或選擇親身遞交，於辦公時間到校提交所需文件及報名費用。除申請所需的文件外，校方不接受其他附加資料。

所需文件︰
1. 填妥的「入學報名表」一份（可於學校網頁下載或到校領取）
2. 申請人證件相片一張（約4厘米闊 x 5厘米高；請把相片貼在報名表的指定位置上）
3. 申請人香港出生證明書 / 香港身份證副本一份（如果申請人並非在本港出生，應同時遞交其在本港居留的有效證明文件副本）

最新影片︰

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校方指出，小一入學面試主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察孩子的行為、社交表現、理解及表達能力。

面試內容：
1. 認讀中、英文基本字詞
2. 考核數學基本概念，包括數數、加減、推理
3. 生活常識問答
4. 根據故事及老師的指示進行互動遊戲
5. 分享所閱讀過的書籍內容等

第一輪面試將於9月15、16或17日進行，申請人將與老師於網上會面或到校面試。部分申請人將進入10月4日至7日舉行的小組面試，以及10月17日至11月24日的親子面試，由1至2位家長陪同申請人，與校長或副校長會面。

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責任編輯︰駱秀玲

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