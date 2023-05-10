【職安健】工權會指室內外採用統一暑熱指數效用成疑　促及時檢視《指引》施行成效考慮立法

▲ 余嘉浩表示，對於政府規定不同工種不同暑熱警告下的不同休息時間，認為「斤斤計較」。

工業傷亡權益會今日（10日）表示，對於勞工處將於下周一施行的《預防工作時中暑指引》工會於大方向上表示歡迎，但認為室內外沿用同一暑熱指數標準，未考慮到在室內工作的工友或面對更加炎熱的環境，呼籲勞工處考慮採用統一溫度標準，在溫度達某一特定標準後允許工友停工。

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工權會幹事余嘉浩表示，暑熱指數通常是依靠室外天氣釐定的，而《指引》卻同時應用於在室內工作的工友。他指出，夏天時如果室內通風不佳，室內的溫度可以遠高於室外，環境令人難以忍受。但《指引》內卻列明此類室內工作的員工應當減少15分鐘休息時間，十分不合理。

同時，在實際執行方面，將工種按照勞動強度進行分類欠妥。他解釋，因為地盤上有許多工人需要跨工種工作，如此分類反而給僱主扣減工人休息時間提供機會。

第三，停工門檻高，工友休息時間被對沖。根據天文台數據，符合紅色暑熱警告的日數在過去幾年僅有幾日，而符合黑色則為０。因此若要讓從事重勞動、極重勞動的工友停工休息，門檻過高，近乎不可能。而即使工友獲得休息時間，但《指引》列明若僱主提供特定降溫措施，則可扣減工友休息時間。工會強調，只有長時間、充足休息才是首要，余表示，認為已有不少組織機構呼籲勞工處「一刀切」，規定停工溫度，但新《指引》仍斤斤計較，「覺得十分失望」。

其次，他表示，《指引》在監管巡查方面亦存在困難。因過往觀察到不少案例，在勞工處前往地盤巡查期間，會有僱主叫員工停下手中工作以應付巡查。因此工會擔憂，僱主大可在巡查隊到場才讓員工小休一下，甚至推說員工已休息過才恢復工作。而甚至員工不敢挺身而出進行指正。

余嘉浩表示，下周推行的新《指引》仍屬建議性質，非強制性，料檢控難度依舊較大，僱主未必有意願配合。因此建議考慮推行懲罰制度，刺激僱主為員工提供足夠休息時間、保障員工安全的誘因，並及時檢討《指引》施行結果，若成效不顯著則還是應該考慮立法。

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記者：解青羽