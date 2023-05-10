【DSE2023】中史科考國共內戰、文革　教師指考評局疫下「賣大包」設大量「執豆題」易取分

▲ 文憑試中史科今日開考。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）中國歷史科考試今（10日）舉行，考問新中國發展、國共內戰及文革等。教師認為考評局在疫情下「賣大包」，設有較多「執豆題」，資料及題目亦明確提示答題方向，容易取分，預料考生可悠閒完成作答；但有考生「裸考」應試，教師則建議學生應重溫試題，勿以為不會「翻炒」。

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近代史部分，涉及中日甲午戰爭及維新變法、抗日戰爭與國共內戰，以及文化大革命與改革開放；其中附有多幅政治宣傳海報，內容包括文革時期提倡「打好批林批孔的人民戰爭」、毛澤東參觀土高爐等。而卷一地圖題考問了南京舊地名「建康」，卷二即出現相近時期的地圖，考生可即場對答案。

▲ 聖士提反堂中學中史科科主任徐曉琦認為，考評局在疫情下「賣大包」。（林宇翔攝）

聖士提反堂中學中史科科主任徐曉琦認為，考評局在疫情下「賣大包」，設有較多佔分少的「執豆題」，較少15分題目，亦在提問字眼及資料圖畫上，明確提示答題方向，形容為「畫公仔畫出腸」，令考生相對容易取分，預料他們可悠閒完成作答。

國共內戰圖畫題中，要求考生辨認出「漢奸大團圓」時的「主席」汪精衞，徐曉琦希望考生不要回答令人啼笑皆非的答案，如習近平、毛澤東及江澤民等。他亦指，卷一「翻炒」了清初民族分布的地圖題，建議考生可重溫試題，切勿以為不會「翻炒」往年題目，更認為該科「與努力成正比」，相信只要有讀書，就不會「損手爛腳」。

▲ 考生鄭同學表示，沒有多作操練歷屆試題。（林宇翔攝）

考生鄭同學則表示，沒有多作操練歷屆試題，但認為今年題目難度正常，有足夠時間作答。

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記者：梁凱婷