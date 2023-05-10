【新冠疫情趨升】急症室求診人數一度達6600人　北大嶼山感染控制中心增開病房

▲ 急症室周一高達6,600人急症室診症。(陳國峰攝)

新冠及流感夾擊下，公立醫院急症室面對壓力上升。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，急症室星期一求診數目達到6,600人，過去一周每日入院人數由950升至1,200人，當中4分之1是新冠病人，另外內科病房的入住率已超100%。當局認為，流感的情況似乎於今個星期已達高位，不過預料新冠疫情預料會於未來幾個星期持續。當局宣布，北大嶼山感染控制中心，今明兩日會加開一間病房接收新症，病床數目會增至140張，目前已有50名病人入住。如有需要會再加開病床，局方已編配人手應對。

北大嶼山感染控制中心今明加開病房 提供140張病床供病人療養

急症室及內科病房面對壓力。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，急症室星期一求診數目達到6,600人，昨日求診人數亦達6,400人。另外，內科病房的入住率已超100%，傳染病中心有部分病房的入住率達120-130%。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，已製訂應變計劃加強急症室把關及人手、監察各醫院入院人數數據、加快以及透過老人評估小組，加強院舍支援。另外，局方亦會於今明兩天，於北大嶼山感染控制中心加開病房，供需要比較長時間康復的病人可以療養。加病房後病房數目會增至2個，病床數目增至140個，目前已有50名病人入住。

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李立業指，如有需要會再加開病床，局方已編配人手應對。另外，亦有40名確診者由公院轉到私院治療。當局表示，由於目前並無隔離令等安排，規定病人需住滿7日、以及檢測陰性才可以離院，病床流轉相對較快，病人平均5日已可以出院，部分病人2日已可出院。局方相信，隔離及探訪安排可以沿用既有機制，暫時無需重開新冠病房，但會集中於同一間房處理新冠病人。

大部分病人病情相對溫和 有病人留院2日可出院

急症室及求診入院人數均增加，醫管局表示，目前有約2千名新冠病人入住公院，當中7至8成均為長者，有超過200多名來自院舍，其中3-5成病人有發燒情況，當中入院病人中有2-3成需要聞氧氣，大部份均有長期病患或未有打針的長者。不過需要使用呼吸機及入住深切治療部就較之前數波疫情減少，當中27人(1.3%)需要使用呼吸機，15人(0.7%)需要入住深切治療部。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，臨床見到不少入院病人用氧氣，長期病患 、未打針的人士情況較差。由於目前流行的OmicronBA.2及BA.5的毒性相對溫和，因此大部分人士使用支援的治療，例如氧份、水液以及用藥可以康復，有病人2日已可出院，但部分病人會出現電解質、肝腎功能等問題。另外亦有部分年青及長者有第2及3次感染，不過病徵相對輕微。

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記者：陳展棋

