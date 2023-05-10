【國民教育】教育局首辦國家地理教師研討會　內地學者演講冀助加強學生民族自豪感

教育局近年力推國民教育，教育局將於7月首度為中小學教師舉辦「國家地理研討會」，由本地及內地大學學者介紹中國近年地理教育主要發展，講者包括上海華東師範大學代表，以及本身有內地背景的香港大學副校宮鵬等人演講，教育局建議學校鼓勵教師參加，以提升教師對教授國家地理的專業能力，讓他們透過課堂內外的學與教，加強學生的國民身分認同及民族自豪感。

教育局今日（10日）向各中小學發出通函，局方表示，為回應特首李家超去年發表施政報告提及要加強學生的國民身分認同和民族自豪感，學校應定期檢視其小學及初中課程，並在課程中加強我國歷史及地理的學習元素。為協助學校在中、小學課程中加強國家地理教育，教育局將舉辦「國家地理研討會」，邀請本地及內地大學的學者介紹我國近年有關地理教育的主要發展，並為一系列支援推行國家地理教育的活動揭開序幕。

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研討會將於7月3日在沙田香港科學園高錕會議中心舉行，上、下午場次，共設6場講座，其中3個主題演講，包括由華東師範大學地理科學學院教授段玉山以「內地地理教育的現況」為演講，本身是清華大學地球系統科學系創系系主任的港大副校長（學術發展）宮鵬，則以「在大學層面的國家地理教育」演講，教育大學學術及首席副校長李子建則就「以全校參與模式在香港學校課程設計及推行國家地理教育」題目演講。

至於其他專題演講，包括由大灣區香港中心研究總監王緝憲主講的「粵港澳大灣區成功的關鍵：提高互補性的嵌入與連接」、浸會大學地理系副教授李劍峰主講「氣候變化下的中國洪澇風險」，以及由中文大學地理與資源管理學系系主任馮通主講「科技應用與提升學生學習中國地理的興趣」。

同時，教育局課程發展主任亦會介紹支援國家地理教育最新舉措，並安排香港地理學會代表，以及4間學校教師分享在中學及小學層面施行國家地理教育的經驗，分別來自鳳溪第一小學、九龍真光中學、福建中學及將軍澳官立中學。

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責任編輯：馮琪雅