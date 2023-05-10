【職安健】工權會指新指引對中暑工傷補償之幫助有待觀察　工友遺孀直言無用

▲ 楊太表示，新指引對自己的幫助不大。（冼偉倫攝）

據勞工處數字，過去三年，每年因中暑導致的工傷數字維持在每年二十宗上下。更有工友因環境過於炎熱而中暑，引致併發症身亡。楊太的丈夫於去年夏天便倒在了室內的地盤，而楊太本人時隔一年才申請到法律援助。面對新指引，她表示指引將室內外的工友一概而論，對自己的情況無幫助。而她只希望最後能夠證實丈夫的死究竟與中暑有無關係。

楊太表示，自己的丈夫在地盤工作了二十幾年，去年夏天是她第一次，也是唯一一次聽到丈夫和自己抱怨地盤的環境炎熱。而就在丈夫返工的第四日傍晚她便接到了工友的電話，稱他昏倒在地上，而兩個小時後便被證實因「心肌梗塞」而死亡。

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「佢係一個地牢工作，係地下二層。但果日我去到個地盤做法事，要落樓轉彎，再落樓，最終唔知落左幾多層。」楊太回憶，丈夫工作的區域雖有風機，但沒有對流風，環境焗促。做完法事她回頭望去，燃燒香燭的煙就困在丈夫日常工作的地方，難以散去。

楊太表示，丈夫的身體素來是強壯，亦未有基礎病。為了證實丈夫的死亡與中暑之間的關係，她先後聯絡勞工處和丈夫生前的僱傭公司，而前者的報告中未寫明環境因素的惡劣，後者則指其死亡是由於個人原因，而在醫院出示的死亡證明上，亦表明他是因「心肌梗塞」而死，並未提及與暑熱的關係。

工權會幹事余嘉浩指，因中暑而猝死的個案很難證明暑熱與死亡的直接原因，家屬若想獲得賠償只能走法律途徑；若要申請法律援助會的幫助，家屬需要提供來自各方的堅實證據。「如果上庭僱主通常會選擇和解，我地目前未見過有上庭嘅case中判家屬贏嘅，」余表示。

而楊太直指，即使推出新指引，亦對自己無幫助，因為指引中仍將室內外的工作環境一概而論，但暑熱指數難以直觀、準確反映自己的丈夫工作的地盤的焗熱程度。余表示，若官方能完善補償制度，訂立一些判斷工人是否因熱疾病致死的標準，或能減少將案件帶到法庭的爭拗，亦能由勞工處配合作出調查。

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記者：解青羽