【減肥大作戰】10款中式糖水卡路里排行榜　1碗合桃露熱量堪比2碗飯

▲ 10款中式糖水卡路里排行榜。

港人一向喜愛在飯後吃糖水，不過小小一碗糖水，熱量可以很高。營養師Amy Tsang近日於Instagram列出10款中式糖水的熱量，當中一碗合桃露的熱量接近2碗白飯，一不留神，隨時跌入致肥陷阱。

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Amy表示，大部分糖水的熱量都超過1碗飯，額外攝取3500kcal便等於儲了1磅脂肪，如沒有扣減正餐熱量攝取，理論上進食12碗椰汁西米露，身體便會多了1磅脂肪。

她續指，合桃露或腰果露等由堅果製成的糖水，脂肪含量較高，進食1碗等於攝取接近2碗飯的熱量。

減緊磅嘅朋友想食嘅話，建議Mix較低脂嘅豆腐花，可以慳返約100kcal。

以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「amytsang_nutritionist」。

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責任編輯：沈佩珊