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【JUPAS】浸大周五起辦實體及網上JUPAS諮詢日　介紹最新入學、課程資訊

社會 18:58 2023/05/10

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

香港浸會大學將於周五（12日）及下周五（19日）舉辦「浸大JUPAS諮詢日」。（資料圖片）

香港浸會大學將於周五（12日）及下周五（19日）舉辦「浸大JUPAS諮詢日」，透過實體和網上途徑，介紹大學最新的課程資訊、入學要求及相關資料，活動現已接受登記。

校園諮詢日將於周五（12日）晚上7時至9時半舉行，屆時將設有分享環節，由浸大文學院、工商管理學院、創意藝術學院、中醫藥學院、傳理學院、理學院、社會科學院，以及跨學科本科課程部的代表作講解，亦將設諮詢攤位，讓參加者與不同學科的教授及學生進行即場交流。

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而網上諮詢環節則於下周五（19日）下午1時至5時半舉行，提供超過20場網上講座，有意申請入讀浸大的學生可藉此向各課程的負責老師及學生諮詢意見。浸大各學院將透過一系列網上直播環節，為個別課程作簡介及提供諮詢，並設有互動問答時間，讓有意報讀的人士即時提問，再由大學教授與浸大學生即時解答及提供建議。

校方歡迎家長、有意入讀浸大的學生和中學老師親臨現場，或參加網上諮詢，以了解最新的入學資訊。

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責任編輯：梁凱婷

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