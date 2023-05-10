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【大學發展】理大九龍塘建4幢新學生宿舍料2028年落成　有機會提供「四年兩宿」

社會 19:22 2023/05/10

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香港理工大學將於九龍塘達康路地段，興建4幢多層學生宿舍。（理大圖片）

為豐富學生學習體驗及紓緩宿位供應緊張，香港理工大學將於九龍塘達康路地段，興建4幢多層學生宿舍，昨日（9日）進行動土儀式。校方預計可提供額外1,680個宿位，以及供學生使用的戶外休憩空間，料於2028年落成，並期望透過新宿舍吸引優秀的非本地學生就讀，令香港高等教育更趨國際化，並擴闊本地學生視野。

理大九龍塘學生宿舍位於達康路的斜坡土地，樓高9至15層，提供約50,200平方米總樓面面積。學生宿舍的地下至4樓主要為人行通道、停車場、學生休閒設施；5樓為一條連通各幢的公共走道、共享空間和部份宿舍單位；6樓以上樓層則為學生宿舍。

理大校長滕錦光表示，隨着九龍塘及何文田學生宿舍先後落成，將有機會為學生提供「4年2宿」的安排。他認為，舍堂生活是高等教育及全人發展的重要一環，故希望學生除了上課和參與課外活動外，更可在舍堂的群體生活中，學習待人處事，與志同道合的同學聚在一起，擁有豐盛的大學生活。他更指，理大設立了『創新書院』和『德藝書院』，以培育更多科研人才，以及在體育、藝術文化、領導才能、社會服務，或在STEM學科方面表現卓越的年輕人。

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責任編輯：梁凱婷

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