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【全民運動】6個商場及運動場辦運動會　三人籃球劍擊試玩

社會 20:41 2023/05/10

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

民坊旗下6個商場及特色運動場，將在本周末（13日及14日）舉行「民坊運動會」。（民坊圖片）

今年9月杭州亞運會，料再牽體育熱潮。而民坊旗下6個商場及特色運動場，將在本周末（13日及14日）母親節舉行「民坊運動會」。

屯門愛定商場空中運動場將舉辦綜合運動體驗日，一連兩日都有精彩活動，包括三人籃球、足球、劍擊、電競、射擊、電競、街頭健身等約10多項免費運動試玩體驗。

青衣主場本月13日就舉辦街頭籃球挑戰賽及表演；公眾除了可以參加及觀賞激烈的三人籃球賽外，大會亦安排本地球隊「Made In Chai City」及南華體育會男子籃球隊上演一場籃球表演賽。市民可於大會網站報名，年滿十八歲可以參加。

至於啟業主場舉辦「霹靂舞同樂日」，設有霹靂舞表演、 霹靂舞體驗活動、互動攤位遊戲、資訊分享及問答活動，並提供飲品茶點。

而兆禧苑運動場及景林單車駅，舉辦平衡車及單車體驗班；山景商場攀石場則舉辦攀石體驗日及全港小學攀石比賽，歡迎市民參與及觀賽。

民坊旗下6個商場及特色運動場，將在本周末（13日及14日）舉行「民坊運動會」。（民坊圖片）

活動及報名詳情

愛定商場｜綜合運動運驗日
報名表格及詳情

青衣商場｜軒尼詩街頭籃球賽 + 表演
詳情  （此活動參加者需年滿18歲）

兆禧苑商場｜平衡車體驗班 + 單車啟蒙體驗班｜平衡車恆常班
報名及查詢

景林商場｜平衡車體驗班 + 單車啟蒙體驗班
報名及查詢

啟業商場｜霹靂舞
團體參與報名表格及詳情
個人或家庭報名表格及詳情

山景商場｜攀石體驗日 及 熊之挑戰 小學抱石比賽
攀石體驗日詳情：
5月13日 上午11時至下午3時
形式及收費：小朋友（4-12歲）頂繩：$50/2次體驗
        　　　12歲或以上抱石體驗：$70/小時，共4節，每節20人，名額先到先得。
　　　　　　當日有專業駐場教練

抱石比賽　報名表格及詳情

 

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責任編輯：吳雋妍

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