【新冠疫苗】科興將於本月内向私人市場供應原始株新冠滅活疫苗　將向3-12歲兒童推出疫苗捐贈計劃

▲ (林宇翔攝)

科興表示，將於本月内起向本港私人市場供應原始株的新冠滅活疫苗克爾來福，以滿足非優先群組自費按種的需求，有需要市民可於私營醫療機構和診所進行預約，預計首批私人市場疫苗供應量有約數千劑，若銷售情況理想，會於年內逐步增加供應。

科興控股香港有限公司亞太區業務發展總監羅文慧表示，公司向私人市場供應疫苗價格屬可負擔程度，加上香港是自由市場，因此收費由市場決定。至於公司會否向市場提供二價疫苗，羅文慧表示，公司若有新研發及審批亦會考慮向市場供應，而今次供應的原始株疫苗對變種病毒仍起作用。

於公司會否向市場提供二價疫苗，羅文慧表示，公司若有新研發及審批亦會考慮向市場供應，而今次供應的原始株疫苗對變種病毒仍起作用，安全性亦備受肯定。

另外，機構計劃與慈善機構合作，推出疫苗捐贈計劃，預計前期會提供數千劑加強針給本港3歲至12歲的兒童免費接種。科興控股生物技術有限公司首席商業官楊光表示，公司目前正積極尋找合作機構，並與本港部分學會探討免費接種的可行性，期望可早日惠及社群。

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記者：陳展棋