【控煙政策】立法會三讀通過調高煙草稅三成　盧寵茂︰下月諮詢下階段控煙政策

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（陳國峰攝）

財政預算案提出增加煙草稅，每支煙加6毫，立法會今日以不記名方式，三讀通過相關修例。醫務衞生局局長盧寵茂表示，下月就推出一份有關控煙的諮詢文件，希望議員繼續支持香港的控煙工作。

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝不同意政府靠加煙稅減低吸煙率，而希望用宣傳、教育的方式，他認為市民應該有選擇權，又認為，若香港不能買煙或吸煙，將影響外國人來港旅遊或經商意欲。

民建聯立法會議員郭玲麗則擔心，增加煙稅會令私煙問題更猖狂，希望政府加大力度打擊私煙。勞工界郭偉強亦認同私煙問題嚴重，促政府增加罰款以提高阻嚇力。

盧寵茂反駁加煙稅不會降低吸煙率的說法，又舉例有國家將大麻「合法化」，甚至毒品合法化，「相信我們不會被外國的行為牽着鼻子走，香港有自己的控煙政策。」

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責任編輯：戴朗希