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【新冠疫苗】科興首席商務官：產業鏈彈性樂見疫苗需求減少　正研究以疫苗及抗體結合預防新冠

社會 21:38 2023/05/10

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊光表示，科興產業鏈彈性樂見疫苗需求減少。(林宇翔攝)

新冠疫情已經風土化，近期本港疫苗接種率亦下降。科興控股生物技術有限公司首席商務官楊光表示，新冠疫情自主投資了每年30億針的產量。他指，對於疫情風土化下需求減少，是樂於見到，相信產業鏈可以保持彈性。

本身疫苗的需求就不這麼大，疫情下企業是面對風險，因為不知道疫苗研發能不能成功，到底有多少人使用疫苗；現在疫情下來(回落)，公司的產能、技術及人員仍然在，一旦有其他大流行，是「lesson to learn」，有能力擴大生產，希望產能生產的建設是彈性，並為合作夥伴提供保障。

科興控股生物技術有限公司首席商務官 楊光

楊光表示，疫苗預防感染仍然不理想，公司正在研發，以疫苗及抗體結合，成為一種綜合的預防方式。她表示，未來會加大研究的投入，一部分是基礎研究的滅活平台，另外亦會研究減活疫苗、重組疫苗，包括mRNA平台疫苗等，會是多元化的組合。

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記者：陳展棋

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