【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音

▲ RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）

MIRROR人氣王姜濤在周日（5月7日）舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》獲年度男歌手獎銀獎，在台上逐一向MIRROR隊友發表感言成全城話題，此舉令RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）發文嘲諷︰「多謝說話定係『鼓勵』說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦！」

另外，他還連續發文批評《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》及姜濤。而他引來大批網民指摘，同時另一方面亦有網民覺得泥鯭勇敢講出真話，引起不同意見者網上開戰。

而泥鯭亦「冇有怕」，在昨日（5月9日）下午在個人社交平台上載一幅圖，圖中是他批評姜濤的留言截圖，但有藍白封條上面更打上「鏡安公署」，他並寫道：「與有榮焉🤭— 覺得感恩。」

結果網上戰未有因此平息，泥鯭到今日（5月10日）下午再在個人社交網寫上「瘋狂對個人來說是例外，對群體來說是常態。」似乎再隔空回應一班網民對其的評論。

【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議 泥鯭「花式玩命」再作回應

▲ RubberBand

RubberBand發文道歉

到晚上，RubberBand在樂隊的網上專頁發文，表示感抱歉，並向受牽連單位及人士致歉，詳文如下：

對於隊友近日失言而引起的風波，

我們感到非常抱歉。 經過隊友間反覆討論，

今次事件確實得到一場反思，

在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，

我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。

對於是次事件引起之擾攘爭持，

還有浪費了公共媒體資源，

我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。

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