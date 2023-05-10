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【東盟】去年在港新上市的東盟企業只有2間　許正宇：受疫情、央行調升利率等宏觀因素影響

政治 22:50 2023/05/10

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許正宇稱，過去兩年，主要市場發行人對新股融資的態度普遍較為審慎。。（資料圖片）

有議員就吸引東盟企業來港上市事宜，在今日立法會上提出書面質詢。根據財經事務及庫務局提供的資料，在香港新上市的東盟企業，由2018年的16間，跌至2022年的只有2間。財經事務及庫務局局長許正宇今日解釋，過去兩年在新冠疫情反覆、產業鏈受阻和主要央行調升利率等宏觀因素下，主要市場發行人對新股融資的態度普遍較為審慎。

許正宇今日透過書面答覆表示，過去五年，在香港新上市的東盟企業：2018年有16間；2019年有19間；2020年有13間；2021年有1間；2022年有2間。許正宇解釋，過去兩年在新冠疫情反覆、產業鏈受阻和主要央行調升利率等宏觀因素下，全球金融市場相對波動，企業經營情況和股份估值普遍受到影響。因此，主要市場發行人對新股融資的態度普遍較為審慎，香港新股集資表現亦同樣受到影響。

至於新上市公司上市申請的處理時間，根據局方提供的資料，由提交申請至於上市委員會聆訊獲批准上市的平均天數，在2021年，新上市的東盟企業是871天，其他新上市公司是170天；在2022年，新上市的東盟企業是326天，其他新上市公司是233天。

許正宇解釋，上市申請的實際審批時間視乎發行人的個別情況而各不相同，過去數年的新股集資活動受疫情限制等外部因素影響。

周浩鼎：政府應增聘熟悉東盟的人手  有助理順審批過程​​​​​​​

提出書面質詢的民建聯工商專業委員會主席、立法會議員周浩鼎今日就建議，政府當局日後為應對吸引東盟企業來港上市的安排，應增聘熟悉東盟企業及事務及相關經驗的人手，協助進行審批工作，這會有助理順審批的過程。他也期望，稍後創業板的改革，能夠有效配合未來吸引東盟企業來港上市。

周浩鼎建議，政府應增聘熟悉東盟企業及事務及相關經驗的人手。(區綽彥攝)

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記者：區綽彥

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