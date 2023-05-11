【救護服務惡化】召喚救護車送急症室最長個案要39小時　平均要48分鐘疫情3年惡化17%

▲ 全港召喚救護車送急症室平均要48分鐘，疫情3年惡化了17%。非緊急送院最長個案要39小時。陳國峰攝

醫務衞生局表示疫情3年影響，全港救護車召喚送抵急症室時間惡化，由2020年的平均41分鐘，增加至2022年的平均48分鐘，增加7分鐘、相等於約17%；三年平均計，全港由消防處接獲召喚至救護車抵達醫院急症室的平均所需時間約為44分鐘，黃大仙區更長達54分鐘，較全港平均多出10分鐘、相等於約18.5%；有個別社區召喚救護車的平均時間比較長，例如深井的平均時間是51分鐘。

而全香港18區最長的非緊急個案送院時間，則是一個大約39小時的個案，召喚原因為輕微頭暈；另一個非緊急個案最長時間來自黃大仙區，由召喚至抵達急症室約為37小時，召喚原因為食慾不振及喉嚨痛。

回應立法會議員陳凱欣就「九龍中聯網的醫療服務」提問，醫務衞生局局長盧寵茂周三(10日)向立法會透露，過去三年疫情導致救護資源非常緊絀，緊急及非緊急救護召喚服務亦無可避免受到相當影響，令病者由消防處接獲召喚至救護車抵達醫院急症室的時間惡化如下：

全港18區整體由2020年的平均41分鐘，增加至2022年的平均48分鐘；

過去三年計，平均所需時間約為44分鐘；

黃大仙區約為54分鐘，較全港平均多出10分鐘、相等於約18.5%；

個別社區的平均時間比較長，例如深井的平均時間是51分鐘。

至於黃大仙區最長的非緊急個案，由召喚至抵達急症室約為37小時，召喚的原因為食慾不振及喉嚨痛，盧寵茂說：「是一個比較輕微，而不是真真正正急症的問題。」；而全香港18區最長的非緊急個案時間，則是一個大約39小時的個案，「同樣地，這個個案的召喚原因為輕微頭暈。」

盧寵茂指醫院管理局九龍中醫院聯網的服務地區，包括九龍城區、油尖旺區和黃大仙區，聯網有九間醫院和醫療機構，是醫管局七個聯網中最多，當中包括伊利沙伯醫院、廣華醫院、東華三院黃大仙醫院、聖母醫院等；預計於2025年落成啟用的啟德醫院，亦會在九龍中聯網內：

於2022至2023年度，九龍中聯網的普通科病床總數有5,353張 (不包括療養科、精神科和智障科的病床，亦不包括香港兒童醫院的病床)

以接近115萬地區人口計算，九龍中每1,000名人口的普通科病床數目為 4.3張 (全港整體為 3.2張 )

(全港整體為 ) 九龍中聯網在7個聯網中，九龍中病床對人口數目是排第2位高。

在第一個十年醫院發展計劃中，九龍中聯網的病床會增加至8,700張，達每1,000名人口有 6.9張 。

。 在人口結構方面，65歲或以上人口佔人口比例約為21% (全香港的相對應比例為20%)

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責任編輯 李志強